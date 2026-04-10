BANC | Bulă și câinele extraordinar

Este vineri, începe weekend-ul, iar cel mai bun mod de a întâmpina zilele libere este să râzi cu gura până la urechi.
– Bulă, am un câine extraordinar.
– Ce face, Ștrulă?
– De fiecare dată când vin acasă, mă simte de la un kilometru. Ce zici de asta?
– Ștrulă, eu cred că ar trebui să te speli mai des.
Bulă și Strulă
Ştrulă: Ce faci, mă?
Bulă: Desenez femeia perfectă.
– Ai uitat să-i desenezi gura.
– Am zis perfectă!
Bulă la școală
Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, ce înseamnă să fii generos?
Bulă răspunde:
– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!
La bar
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Bulă și avocatul
Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:
– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.
După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:
– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…
