Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și câinele extraordinar

BANC | Bulă și câinele extraordinar

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 07:06
BANC | Bulă și câinele extraordinar
BANC | Bulă și câinele extraordinar

– Bulă, am un câine extraordinar.
– Ce face, Ștrulă?
– De fiecare dată când vin acasă, mă simte de la un kilometru. Ce zici de asta?
– Ștrulă, eu cred că ar trebui să te speli mai des.

BANC | Bulă și câinele extraordinar
BANC | Bulă și câinele extraordinar

Alte bancuri hasioase

Bulă și Strulă

Ştrulă: Ce faci, mă?
Bulă: Desenez femeia perfectă.
– Ai uitat să-i desenezi gura.
– Am zis perfectă!

Bulă la școală

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, ce înseamnă să fii generos?
Bulă răspunde:
– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

La bar

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă și avocatul

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:
– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.
După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:
– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cutremur în această dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit
Cutremur în această dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit
Cum a reacționat Greta Dan, după ce Radu Ciucă a ”trădat” Pro TV și a semnat cu Antena 1
Cum a reacționat Greta Dan, după ce Radu Ciucă a ”trădat” Pro TV și a semnat cu Antena 1
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur ...
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ...
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț
Vezi toate știrile