BANC | Bulă și câinele extraordinar

Este vineri, începe weekend-ul, iar cel mai bun mod de a întâmpina zilele libere este să râzi cu gura până la urechi.

– Bulă, am un câine extraordinar.

– Ce face, Ștrulă?

– De fiecare dată când vin acasă, mă simte de la un kilometru. Ce zici de asta?

– Ștrulă, eu cred că ar trebui să te speli mai des.

Alte bancuri hasioase

Bulă și Strulă

Ştrulă: Ce faci, mă?

Bulă: Desenez femeia perfectă.

– Ai uitat să-i desenezi gura.

– Am zis perfectă!

Bulă la școală

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

La bar

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă și avocatul

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:

– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.

După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:

– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…

