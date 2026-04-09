BANC | Pe un șantier vine o comisie de inspecție

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 17:15
BANC | Pe un șantier vine o comisie de inspecție

După cum spun specialiștii, râsul face minuni pentru organism, așa că nu trebuie să treacă nici o zi fără să ai zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi lucrează pe un șantier și este zi de inspecție. Deznodământul este hilar.

Pe un șantier vine o comisie în inspecție.

Șeful de șantier le spune lucrătorilor:

– Orice s-ar întâmpla, reacționați în așa fel, de parca așa trebuia să fie.

Vine comisia, privește. Deodată cade un perete. Un lucrător, bucuros se uită la ceas:

– Zece și treizeci. Exact după grafic!

Păhărelele de pălincă ale lui Gheorghe

Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă în fiecare seară înainte de culcare.

După ani și ani , soția vrea ca el să renunțe la acest obicei.

Pentru asta încearcă să-i demonstreze că alcoolul este nociv si vine cu două păhărele , unul îl umple cu apă și altul cu pălincă.

Aduce și cutia cu viermișori, pe care Gheorghe îi folosea drept momeală la pescuit și spune:

– Vreau să vezi asta !

Pune un vierme în păhărelul cu apă, iar acesta începe să înoate. Soția pune un vierme și în păhărelul cu pălincă și viermele moare imediat!

Simțind că și-a făcut clar punctul ei de vedere, ea spune :

– Ce ai de spus despre acest experiment, măi Gheorghe?

Gheorghe se uită la paharul cu viermele mort și spune:

– Na … e clară treaba , dacă beau pălincă , nu fac viermișori!

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

 

