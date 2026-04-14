BANC | Ca să ajungă banii, trebuie ca măcar unul din familie să nu fumeze

Ca să îți ajungă banii, măcar unul din familie trebuie să nu fumeze…

Noi avem mare noroc cu câinele…

Un tip intră într-un restaurant de lux și comandă:

– Chelner, aș vrea ceva special.

Chelnerul îi aduce o supă foarte scumpă. Tipul gustă și strigă:

– Chelner! Supa asta are gust de… apă!

Chelnerul, foarte calm:

– Imposibil, domnule. Apa e extra.

Tipul, enervat, mai gustă o dată:

– Bine, atunci aduceți-mi altceva.

Chelnerul:

– Desigur. Vă recomand friptura noastră de vită.

După 20 de minute vine friptura. Tipul gustă:

– Chelner! Friptura asta e tare ca piatra!

Chelnerul:

– Normal, domnule. Este “well done”.

Tipul oftează:

– Bine… aduceți-mi nota.

Chelnerul vine cu nota: 500 lei.

Tipul, șocat:

– 500 de lei?! Pentru ce?!

Chelnerul zâmbește:

– Pentru experiență, domnule.

Tipul scoate 100 de lei și îi întinde:

– Poftiți.

Chelnerul:

– Dar lipsesc 400!

Tipul:

– Restul sunt pentru experiența mea.

Țăranul și vaca inteligentă

Un țăran merge la târg să vândă o vacă.

Se apropie un cumpărător:

– Cât ceri pe ea?

– 2000 de lei.

– Păi de ce așa scump?

– Dom’le, nu-i vacă obișnuită. E inteligentă!

– Serios? Cum adică?

Țăranul:

– Uite, hai să-ți arăt.

Se duce la vacă și zice:

– Vaco, cât fac 2+2?

Vaca:

– Muuu!

– Vezi? 4!

Cumpărătorul, puțin sceptic:

– Bine… și altceva știe?

– Sigur! Vaco, cât fac 3+3?

Vaca:

– Muuuuuu!

– 6! Ai văzut?

Omul, impresionat, o cumpără.

Ajunge acasă, cheamă vecinii:

– Băi, am luat o vacă genială!

Și încearcă:

– Vaco, cât fac 5+5?

Vaca:

– Muuuuuuuuuu!

Vecinii râd:

– Băi, asta doar mugește!

Țăranul, nervos, se întoarce la vânzător:

– M-ai păcălit! Nu știe nimic!

La care vânzătorul:

– Păi știe, dar nu vrea să răspundă la întrebări grele.

Un dentist, după ce îşi termină lucrarea, îi spune pacientului:

-Îmi faci un serviciu? Poţi să ţipi foarte tare de câteva ori?

-Păi de ce, că de data asta nu a fost chiar aşa de rău?!

-Păi da, dar mai am vreo 5 pacienţi afară şi nu vreau să pierd meciul de la 6!

„Îmi e rușine să vă spun, dar sufăr de priaprism”

Nu vă suparati, doamna doctor, mi-e ruşine să spun dar sufăr de priaprism, am erecţie permanentă. Ce îmi puteţi da?

– Un moment vă rog, după care dispăru şi reveni pentru câteva minute. M-am consultat cu câteva colege şi vă putem oferi casă, masă şi 500.000 de lei pe lună…

