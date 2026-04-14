BANC | Ca să ajungă banii, trebuie ca măcar unul din familie să nu fumeze

De: David Ioan 14/04/2026 | 17:26
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc excepţional, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit şi a încheia ziua cu voie bună.

Ca să îți ajungă banii, măcar unul din familie trebuie să nu fumeze…

Noi avem mare noroc cu câinele…

Alte bancuri amuzante

Un tip intră într-un restaurant de lux și comandă:
– Chelner, aș vrea ceva special.
Chelnerul îi aduce o supă foarte scumpă. Tipul gustă și strigă:
– Chelner! Supa asta are gust de… apă!
Chelnerul, foarte calm:
– Imposibil, domnule. Apa e extra.
Tipul, enervat, mai gustă o dată:
– Bine, atunci aduceți-mi altceva.
Chelnerul:
– Desigur. Vă recomand friptura noastră de vită.
După 20 de minute vine friptura. Tipul gustă:
– Chelner! Friptura asta e tare ca piatra!
Chelnerul:
– Normal, domnule. Este “well done”.
Tipul oftează:
– Bine… aduceți-mi nota.
Chelnerul vine cu nota: 500 lei.
Tipul, șocat:
– 500 de lei?! Pentru ce?!
Chelnerul zâmbește:
– Pentru experiență, domnule.
Tipul scoate 100 de lei și îi întinde:
– Poftiți.
Chelnerul:
– Dar lipsesc 400!
Tipul:
– Restul sunt pentru experiența mea.

Țăranul și vaca inteligentă

Un țăran merge la târg să vândă o vacă.
Se apropie un cumpărător:
– Cât ceri pe ea?
– 2000 de lei.
– Păi de ce așa scump?
– Dom’le, nu-i vacă obișnuită. E inteligentă!
– Serios? Cum adică?
Țăranul:
– Uite, hai să-ți arăt.
Se duce la vacă și zice:
– Vaco, cât fac 2+2?
Vaca:
– Muuu!
– Vezi? 4!
Cumpărătorul, puțin sceptic:
– Bine… și altceva știe?
– Sigur! Vaco, cât fac 3+3?
Vaca:
– Muuuuuu!
– 6! Ai văzut?
Omul, impresionat, o cumpără.
Ajunge acasă, cheamă vecinii:
– Băi, am luat o vacă genială!
Și încearcă:
– Vaco, cât fac 5+5?
Vaca:
– Muuuuuuuuuu!
Vecinii râd:
– Băi, asta doar mugește!
Țăranul, nervos, se întoarce la vânzător:
– M-ai păcălit! Nu știe nimic!
La care vânzătorul:
– Păi știe, dar nu vrea să răspundă la întrebări grele.

Un dentist, după ce îşi termină lucrarea, îi spune pacientului:

-Îmi faci un serviciu? Poţi să ţipi foarte tare de câteva ori?
-Păi de ce, că de data asta nu a fost chiar aşa de rău?!
-Păi da, dar mai am vreo 5 pacienţi afară şi nu vreau să pierd meciul de la 6!

„Îmi e rușine să vă spun, dar sufăr de priaprism”

Nu vă suparati, doamna doctor, mi-e ruşine să spun dar sufăr de priaprism, am erecţie permanentă. Ce îmi puteţi da?
– Un moment vă rog, după care dispăru şi reveni pentru câteva minute. M-am consultat cu câteva colege şi vă putem oferi casă, masă şi 500.000 de lei pe lună…

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit

BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

Intra pe raziculacrimi.ro!
Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit
Bancuri
BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit
BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!
Bancuri
BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!
Amplu studiu la nivel european: persoanele singuratice au memoria mai slabă, dar nu suferă o deteriorare mai rapidă
Mediafax
Amplu studiu la nivel european: persoanele singuratice au memoria mai slabă, dar nu...
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită
Gandul.ro
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia
Mediafax
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
Click.ro
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită
Gandul.ro
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care...
