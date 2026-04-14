BANCUL ZILEI | Chelnerul și clientul nemulțumit

– Chelner, halba e plină doar cu spumă…

– Asta înseamnă că berea e bună.

– Dar eu am venit să mă îmbăt… nu să mă bărbieresc!

Copilul secretarei

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul.

Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și-i spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și la întoarcere se prezintă la director:

– Care-i situația? – întreabă directorul.

– Vă seamănă leit…

– Cuuuum!!!???

– Păi e mic, chel, nu înțelege nimic și urlă toată ziua fără motiv.

Un bărbat și o femeie adoptă un sconcs

Un bărbat şi o femeie mergeau cu maşina pe un drum de ţară. Tocmai îşi mutau mobila la părinţi. Bărbatul vede pe şosea un sconcs şi i se face milă de el, aşa că hotărăşte să-l ia cu el, dar nu mai era loc în porbagaj aşa că îi zice soţiei să-l ţină la picioarele ei.

-Măi, barbate, da’ mirosul??

-Las’ că o rezista el!

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac și când ajunge în varf se aruncă în gol. Se repeta faza de vreo două ori… între timp, pe o creangă alăturată, 2 păsări vorbesc:

– Iubito, nu crezi ca e timpul să-i spunem că e infiată?

Bulă şi Ştrulă mergeau pe stradă

La un moment dat, văd un bordel.

Ştrulă:

– Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

Bancul începutului de săptămână | Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere