BANC | Doi lăcătuși stau de vorbă

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de marți! Gluma surprinde dialogul dintre doi lăcătuși. Unul dintre ei doar ce s-a angajat și a intrat deja în concediu medical. Motivul? Ultima replică este de-a dreptul savuroasă. Spor la râsete și voie bună!

Doi lăcătuși stau de vorbă:

– M-am angajat la o uzină și chiar din prima zi am ajuns la spital cu concediu medical de 30 de zile.

– Păi, de ce?

– Am intrat în secție și am strigat: Ioane, aruncă-mi o cheie de 32!

– Așa, și?

– Păi și de unde era să știu că în hala aia erau 22 de muncitori pe care îi chema Ion?

Banc bonus: „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”

– Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț.

– Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați.

Alte bancuri amuzante

Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:

– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?

– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

– Ce-i aia un 82!?

– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.

VEZI ȘI:

BANCUL ZILEI | Cum se anulează o programare în 2025

BANCUL ZILEI | Două prietene stau de vorbă: „Eu am schimbat ginecologul”