BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”

Sună telefonul dimineața:
Sună telefonul dimineața:
– Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 de euro să ți-o dăm înapoi!
– Dar eu nu am atâția bani!
– Nu ne interesează, descurcă-te!
Sună telefonul seara:
– Vino s-o iei!
– Dar n-am făcut rost de bani!
– Îți dăm noi! Numai vino să o iei!
Un antrenor român a creat o echipă de fotbal care bătea pe toată lumea – și brazilieni, și nemți, și italieni… pe toți la rând.
Este întrebat cum a făcut asta.
Antrenorul:
– În atac am pus moldoveni, din Vaslui – dacă-s beți, nu le stă nimeni în cale…
La mijloc, ardeleni, din Sălaj – știți cum e să negociezi cu ei, vorbesc una, înțeleg alta…
În apărare am pus munteni, din Prahova – nu plătești, nu treci…
Iar în poartă, oltean, din Craiova – chiar dacă marchezi, este aproape imposibil să și demonstrezi…
– Unde ești, draga mea?
– Acasă, scumpule! De ce?
– Ești sigură?!
– DA!
– Pornește, te rog, blenderul!
Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.
A doua zi soțul gelos sună din nou.
– Unde ești, draga mea?
– Acasă, scumpule! S-a întâmplat ceva?
– Nu s-a întâmplat nimic. Sigur ești acasă?!
– Sigur ca sunt acasă!
– Atunci, pornește, te rog, blenderul!
Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.
După o săptămână în care tot aude blenderul, indiferent de ora la care își sună soția, bărbatul gelos se hotăraște să vina acasă fără să anunțe. Își găsește copilul singur cu bona.
– Fiule, unde este mama?
– Nu știu, mă tot gândesc unde o pleca în fiecare zi cu blenderul?!
Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aşa, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
