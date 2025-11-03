BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de luni. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă. Finalul o să stârnească hohote de râs. Spor la voie bună!

Sună telefonul dimineața:

– Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 de euro să ți-o dăm înapoi!

– Dar eu nu am atâția bani!

– Nu ne interesează, descurcă-te!

Sună telefonul seara:

– Vino s-o iei!

– Dar n-am făcut rost de bani!

– Îți dăm noi! Numai vino să o iei!

Banc bonus: Echipa invincibilă de fotbal

Un antrenor român a creat o echipă de fotbal care bătea pe toată lumea – și brazilieni, și nemți, și italieni… pe toți la rând.

Este întrebat cum a făcut asta.

Antrenorul:

– În atac am pus moldoveni, din Vaslui – dacă-s beți, nu le stă nimeni în cale…

La mijloc, ardeleni, din Sălaj – știți cum e să negociezi cu ei, vorbesc una, înțeleg alta…

În apărare am pus munteni, din Prahova – nu plătești, nu treci…

Iar în poartă, oltean, din Craiova – chiar dacă marchezi, este aproape imposibil să și demonstrezi…

Banc bonus: Soțul gelos își sună zilnic soția

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! De ce?

– Ești sigură?!

– DA!

– Pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

A doua zi soțul gelos sună din nou.

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! S-a întâmplat ceva?

– Nu s-a întâmplat nimic. Sigur ești acasă?!

– Sigur ca sunt acasă!

– Atunci, pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

După o săptămână în care tot aude blenderul, indiferent de ora la care își sună soția, bărbatul gelos se hotăraște să vina acasă fără să anunțe. Își găsește copilul singur cu bona.

– Fiule, unde este mama?

– Nu știu, mă tot gândesc unde o pleca în fiecare zi cu blenderul?!

Banc bonus: Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aşa, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

