BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 14:47
Sună telefonul dimineața:

Sună telefonul dimineața:

– Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 de euro să ți-o dăm înapoi!

– Dar eu nu am atâția bani!

– Nu ne interesează, descurcă-te!

Sună telefonul seara:

– Vino s-o iei!

– Dar n-am făcut rost de bani!

– Îți dăm noi! Numai vino să o iei!

Banc bonus: Echipa invincibilă de fotbal

Un antrenor român a creat o echipă de fotbal care bătea pe toată lumea – și brazilieni, și nemți, și italieni… pe toți la rând.
Este întrebat cum a făcut asta.

Antrenorul:

– În atac am pus moldoveni, din Vaslui – dacă-s beți, nu le stă nimeni în cale…

La mijloc, ardeleni, din Sălaj – știți cum e să negociezi cu ei, vorbesc una, înțeleg alta…

În apărare am pus munteni, din Prahova – nu plătești, nu treci…

Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000 de lei lunar
Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Iar în poartă, oltean, din Craiova – chiar dacă marchezi, este aproape imposibil să și demonstrezi…

Banc bonus: Soțul gelos își sună zilnic soția

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! De ce?

– Ești sigură?!

– DA!

– Pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

A doua zi soțul gelos sună din nou.

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! S-a întâmplat ceva?

– Nu s-a întâmplat nimic. Sigur ești acasă?!

– Sigur ca sunt acasă!

– Atunci, pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

După o săptămână în care tot aude blenderul, indiferent de ora la care își sună soția, bărbatul gelos se hotăraște să vina acasă fără să anunțe. Își găsește copilul singur cu bona.
– Fiule, unde este mama?

– Nu știu, mă tot gândesc unde o pleca în fiecare zi cu blenderul?!

Banc bonus: Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aşa, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

