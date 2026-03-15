Bancul de duminică | Ștrulă îl vede pe Bulă că tăia un copac gros cu un briceag

Ștrulă îl vede pe Bulă că tăia un copac gros cu un briceag și-l întreabă:

– Bulă, n-ar fi mai simplu să folosești toporul sau drujba?

– Ba da, Ștrulă, dar sunt plătit cu ora!

Alte bancuri amuzante

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bulă:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bulă le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Taxiul filosofic

Un tip urcă într-un taxi și îi spune șoferului:

— La gară, vă rog. Dar mergeți mai repede, mă grăbesc!

Șoferul pornește calm, respectând fiecare limită de viteză. Clientul devine nerăbdător:

— Puteți să accelerați? O să pierd trenul!

Șoferul, liniștit:

— Domnule, viața e ca un drum. Important nu e să ajungi repede, ci să ajungi în siguranță.

Clientul:

— Da, dar trenul pleacă în 10 minute!

Șoferul:

— Și timpul e relativ.

Clientul:

— Relativ e și bacșișul, dacă nu ajungem!

După câteva minute, taxiul oprește la un semafor roșu. Nicio mașină pe stradă.

Clientul:

— Haideți, treceți! Nu vine nimeni!

Șoferul:

— Nu pot. Regulile sunt reguli.

Clientul oftează:

— Dar când sunteți singur pe drum?

Șoferul:

— Atunci mă grăbesc… că nu mă vede nimeni.

În final ajung la gară exact când trenul pleacă din stație.

Clientul, disperat:

— Am pierdut trenul!

Șoferul, filozofic:

— Nu l-ați pierdut. Trenul v-a pierdut pe dumneavoastră.

Clientul îl privește lung și spune:

— Perfect… atunci să mă ducă trenul acasă.

Erau trei câini care voiau să dea la facultate

Vine alt câine:

– Bă, unde mergeți?

– Să dăm Ia facultate!

– Da?! Unde?!

– Eu Ia medicină.

– Păi de ce?

– Acolo e un os de ros!

– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!

– Bun, și tu?!

– Eu Ia Poli.

– De ce tocmai acolo?

– Acolo e viață de câine!

