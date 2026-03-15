Bancul de duminică | Ștrulă îl vede pe Bulă că tăia un copac gros cu un briceag

Ștrulă îl vede pe Bulă că tăia un copac gros cu un briceag și-l întreabă:
– Bulă, n-ar fi mai simplu să folosești toporul sau drujba?
– Ba da, Ștrulă, dar sunt plătit cu ora!
Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă.”
Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bulă:
– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.
În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bulă le spune colegilor:
– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?
Un tip urcă într-un taxi și îi spune șoferului:
— La gară, vă rog. Dar mergeți mai repede, mă grăbesc!
Șoferul pornește calm, respectând fiecare limită de viteză. Clientul devine nerăbdător:
— Puteți să accelerați? O să pierd trenul!
Șoferul, liniștit:
— Domnule, viața e ca un drum. Important nu e să ajungi repede, ci să ajungi în siguranță.
Clientul:
— Da, dar trenul pleacă în 10 minute!
Șoferul:
— Și timpul e relativ.
Clientul:
— Relativ e și bacșișul, dacă nu ajungem!
După câteva minute, taxiul oprește la un semafor roșu. Nicio mașină pe stradă.
Clientul:
— Haideți, treceți! Nu vine nimeni!
Șoferul:
— Nu pot. Regulile sunt reguli.
Clientul oftează:
— Dar când sunteți singur pe drum?
Șoferul:
— Atunci mă grăbesc… că nu mă vede nimeni.
În final ajung la gară exact când trenul pleacă din stație.
Clientul, disperat:
— Am pierdut trenul!
Șoferul, filozofic:
— Nu l-ați pierdut. Trenul v-a pierdut pe dumneavoastră.
Clientul îl privește lung și spune:
— Perfect… atunci să mă ducă trenul acasă.
Vine alt câine:
– Bă, unde mergeți?
– Să dăm Ia facultate!
– Da?! Unde?!
– Eu Ia medicină.
– Păi de ce?
– Acolo e un os de ros!
– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!
– Bun, și tu?!
– Eu Ia Poli.
– De ce tocmai acolo?
– Acolo e viață de câine!
