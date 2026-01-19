Acasă » Bancuri » Bancul de luni | Bulă, Bubulina și persoana I plural

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 07:10
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina. El vine cu o veste nu tocmai plăcută, iar deznodământul este hilar.

Bulă ajunge acasă de la muncă, intră în bucătărie nervos și spune:

– Bubulino, am o mare problemă…

– Ce s-a întâmplat, Bulă?

– De câte ori să-ți spun? Acum suntem căsătoriți, nu mai vorbim la singular, vorbim doar la persoana I plural. Ce e al meu este și al tău.

– Bine, Bulă..

– Așadar, Bubulino, te anunț că secretara noastră a rămas însărcinată cu noi.

Dentistul și pacienta pensionară

Un stomatolog a observat că următoarea sa pacientă, o bătrânică, părea cam speriată așa că s-a hotărât să-i spună o glumă în timp ce-și punea mănușile:

– Știți cum se fac mănușile acestea?

– Nu, replică ea.

– Ei bine, în Canada, într-o fabrică, au un rezervor plin cu latex iar muncitorii vin și-și scufundă mâinile în el. Desigur, există câte un muncitor pentru fiecare mărime. Apoi așteaptă să se usuce și își scot mănușile astfel formate punându-le în cutia corespunzătoare mărimii.

Bătrânica nu schiță nici-un zâmbet așa că medicul stomatolog își spuse: „Asta e, eu am încercat…”

Cam după zece minute, în timpul unei proceduri delicate bătrâna izbucni brusc în râs.

– Ce e așa de amuzant?! întreabă doctorul.

– Îmi imaginam cum fac prezervativele, răspunse bătrâna doamnă.

Alte bancuri amuzante

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

