Bancul de luni | Bulă, Bubulina și persoana I plural

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina. El vine cu o veste nu tocmai plăcută, iar deznodământul este hilar.
Bulă ajunge acasă de la muncă, intră în bucătărie nervos și spune:
– Bubulino, am o mare problemă…
– Ce s-a întâmplat, Bulă?
– De câte ori să-ți spun? Acum suntem căsătoriți, nu mai vorbim la singular, vorbim doar la persoana I plural. Ce e al meu este și al tău.
– Bine, Bulă..
– Așadar, Bubulino, te anunț că secretara noastră a rămas însărcinată cu noi.
Un stomatolog a observat că următoarea sa pacientă, o bătrânică, părea cam speriată așa că s-a hotărât să-i spună o glumă în timp ce-și punea mănușile:
– Știți cum se fac mănușile acestea?
– Nu, replică ea.
– Ei bine, în Canada, într-o fabrică, au un rezervor plin cu latex iar muncitorii vin și-și scufundă mâinile în el. Desigur, există câte un muncitor pentru fiecare mărime. Apoi așteaptă să se usuce și își scot mănușile astfel formate punându-le în cutia corespunzătoare mărimii.
Bătrânica nu schiță nici-un zâmbet așa că medicul stomatolog își spuse: „Asta e, eu am încercat…”
Cam după zece minute, în timpul unei proceduri delicate bătrâna izbucni brusc în râs.
– Ce e așa de amuzant?! întreabă doctorul.
– Îmi imaginam cum fac prezervativele, răspunse bătrâna doamnă.
Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.
– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.
– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.
Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.
– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.
– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.
Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!
BANC | Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON
BANCUL ZILEI | Mi-a cerut soția 2.000 de euro