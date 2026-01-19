Bancul de luni | Bulă, Bubulina și persoana I plural

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina. El vine cu o veste nu tocmai plăcută, iar deznodământul este hilar.

Bulă ajunge acasă de la muncă, intră în bucătărie nervos și spune:

– Bubulino, am o mare problemă…

– Ce s-a întâmplat, Bulă?

– De câte ori să-ți spun? Acum suntem căsătoriți, nu mai vorbim la singular, vorbim doar la persoana I plural. Ce e al meu este și al tău.

– Bine, Bulă..

– Așadar, Bubulino, te anunț că secretara noastră a rămas însărcinată cu noi.

Un stomatolog a observat că următoarea sa pacientă, o bătrânică, părea cam speriată așa că s-a hotărât să-i spună o glumă în timp ce-și punea mănușile:

– Știți cum se fac mănușile acestea?

– Nu, replică ea.

– Ei bine, în Canada, într-o fabrică, au un rezervor plin cu latex iar muncitorii vin și-și scufundă mâinile în el. Desigur, există câte un muncitor pentru fiecare mărime. Apoi așteaptă să se usuce și își scot mănușile astfel formate punându-le în cutia corespunzătoare mărimii.

Bătrânica nu schiță nici-un zâmbet așa că medicul stomatolog își spuse: „Asta e, eu am încercat…”

Cam după zece minute, în timpul unei proceduri delicate bătrâna izbucni brusc în râs.

– Ce e așa de amuzant?! întreabă doctorul.

– Îmi imaginam cum fac prezervativele, răspunse bătrâna doamnă.

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

