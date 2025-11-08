Bancul de sâmbătă | ”Gheorghe, să-ți calci cămașa, înainte de biserică”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de sâmbătă! Este sărbătoare, așa că lăsați grijile și bucurați-vă de următoarea glumă, unde personaj principal este Gheorghe. Replica soției sale o să stârnească hohote de râs. Spor la voie bună!

„Gheorghe, să îți calci cămașa înainte de a merge la biserică, să nu creadă oamenii că nu am grijă de tine”, este bancul de sâmbătă.

Banc bonus: Gheorghe îi cumpără lui Rozi o mașină de spălat rufe

Îi cumpără Gheorghe lui Rozi o mașină de spălat rufe nouă-nouță. Ziua următoare merge el acasă și o găsește în pielea goală, stând lângă aparat…

– Na, da’ ce faci tu, Rozi?

– Păi, măi, aici așa scrie în instrucțiuni, că prima spălare se face fără haine!

Banc bonus: „Habar n-ai ce zi este astăzi”

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai fascinant Ziua Mediului.

Banc bonus: Un geniu mândru și un idiot fac un pariu

Geniul spune:

– Pentru fiecare intrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.

Idiotul răspunde:

– Okay.

Geniul apoi întreabă:

– Câte continente sunt in lume?

Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.

Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:

– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?

Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:

– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?

La care idiotul îi dă 5 $.

Vezi și: Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”