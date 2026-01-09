Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– După ce ne vom căsători, vom împărţi toate necazurile, nu-i aşa, dragul meu?

– Dar eu nu am niciun necaz, iubito!

– Am zis: după!

Alte bancuri savuroase

Un tip intră într-un bar cu un papagal pe umăr. Barmanul îl privește mirat și întreabă:

– De unde îl ai?

Papagalul răspunde imediat:

– Din Africa. Sunt milioane ca el acolo!

Barmanul rămâne blocat, clientul la fel. După câteva secunde, barmanul zice:

– Uau, papagalul ăsta chiar vorbește!

Papagalul:

– Normal, și nu doar atât. Știu și matematică, politică și filozofie.

Clientul, puțin enervat, zice:

– Stai, că exagerezi!

Papagalul:

– Deloc. De exemplu, tu de ce vii zilnic aici și spui că „bei doar o bere”?

Barmanul izbucnește în râs:

– Îl păstrezi sau mi-l vinzi?

Clientul oftează:

– Dacă mai vorbește mult, îl las aici… știe prea multe despre mine.

Profesorul întreabă clasa:

– Copii, cine poate da un exemplu de ceva ce există, dar nu se vede?

Ion ridică mâna:

– Inteligența la unii oameni.

Profesorul zâmbește forțat:

– Alt exemplu?

Maria:

– Aerul!

Profesorul:

– Foarte bine. Ion, mai ai un exemplu?

Ion:

– Salariul profesorilor după taxe.

Clasa râde, profesorul se enervează:

– Ion, ieși afară!

Ion, spre ușă:

– Vedeți? Nici răbdarea nu se vede… dar sigur nu mai există!

