Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor

De: Anca Chihaie 09/01/2026 | 08:06
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– După ce ne vom căsători, vom împărţi toate necazurile, nu-i aşa, dragul meu?

– Dar eu nu am niciun necaz, iubito!

– Am zis: după!

Alte bancuri savuroase

Un tip intră într-un bar cu un papagal pe umăr. Barmanul îl privește mirat și întreabă:

– De unde îl ai?
Papagalul răspunde imediat:
– Din Africa. Sunt milioane ca el acolo!
Barmanul rămâne blocat, clientul la fel. După câteva secunde, barmanul zice:
– Uau, papagalul ăsta chiar vorbește!
Papagalul:
– Normal, și nu doar atât. Știu și matematică, politică și filozofie.
Clientul, puțin enervat, zice:
– Stai, că exagerezi!
Papagalul:
– Deloc. De exemplu, tu de ce vii zilnic aici și spui că „bei doar o bere”?
Barmanul izbucnește în râs:
– Îl păstrezi sau mi-l vinzi?
Clientul oftează:
– Dacă mai vorbește mult, îl las aici… știe prea multe despre mine.

Profesorul întreabă clasa:

– Copii, cine poate da un exemplu de ceva ce există, dar nu se vede?
Ion ridică mâna:
– Inteligența la unii oameni.
Profesorul zâmbește forțat:
– Alt exemplu?
Maria:
– Aerul!
Profesorul:
– Foarte bine. Ion, mai ai un exemplu?
Ion:
– Salariul profesorilor după taxe.
Clasa râde, profesorul se enervează:
– Ion, ieși afară!
Ion, spre ușă:
– Vedeți? Nici răbdarea nu se vede… dar sigur nu mai există!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure

BANC | Bulă și coada după sărbători

×