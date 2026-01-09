Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
– După ce ne vom căsători, vom împărţi toate necazurile, nu-i aşa, dragul meu?
– Dar eu nu am niciun necaz, iubito!
– Am zis: după!
Un tip intră într-un bar cu un papagal pe umăr. Barmanul îl privește mirat și întreabă:
– De unde îl ai?
Papagalul răspunde imediat:
– Din Africa. Sunt milioane ca el acolo!
Barmanul rămâne blocat, clientul la fel. După câteva secunde, barmanul zice:
– Uau, papagalul ăsta chiar vorbește!
Papagalul:
– Normal, și nu doar atât. Știu și matematică, politică și filozofie.
Clientul, puțin enervat, zice:
– Stai, că exagerezi!
Papagalul:
– Deloc. De exemplu, tu de ce vii zilnic aici și spui că „bei doar o bere”?
Barmanul izbucnește în râs:
– Îl păstrezi sau mi-l vinzi?
Clientul oftează:
– Dacă mai vorbește mult, îl las aici… știe prea multe despre mine.
Profesorul întreabă clasa:
– Copii, cine poate da un exemplu de ceva ce există, dar nu se vede?
Ion ridică mâna:
– Inteligența la unii oameni.
Profesorul zâmbește forțat:
– Alt exemplu?
Maria:
– Aerul!
Profesorul:
– Foarte bine. Ion, mai ai un exemplu?
Ion:
– Salariul profesorilor după taxe.
Clasa râde, profesorul se enervează:
– Ion, ieși afară!
Ion, spre ușă:
– Vedeți? Nici răbdarea nu se vede… dar sigur nu mai există!
