Bancul de weekend | „Domnul polițist, pot să explic”

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze.

”Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!”, este bancul zilei.

Alte bancuri haioase

BANC: Un francez, un italian și un român

Un francez, un italian și un român călătoreau cu același avion pe locuri apropiate. La un moment dat, după câteva cocktailuri, francezul și italianul au început să se laude:

-Noaptea trecută am făcut dragoste de patru ori cu soția mea, spune francezul. Dimineața, când m-am trezit, mă așteptau niște clătite delicioase, iar ea mi-a spus că mă adoră.

-Eu am făcut dragoste cu soția mea de șase ori noaptea trecută, spuse italianul. Dimineața, mă adepta o omletă gustoasă, iar ea mi-a spus că eu sunt singurul bărbat din lume cu care ar face dragoste.

Românul tăcea…

-Tu de câte ori ai făcut dragoste cu soția ta noaptea trecută? Întreabă disprețuitor italianul.

-O singură dată, răspunde românul.

-Și ce ți-a zis soția ta dimineața, rânji francezul?

-Nu te opri, Ioane!

BANC: 2 morți la morgă

Doi morți discută în morgă:

– De la ce ai murit?

– De răceală. Tu?

– De bucurie! Cineva mi-a spus că soția mă înșală și am decis să verific. Am pretins că plec în deplasare și m-am întors noaptea acasă. Am căutat peste tot, dar n-am găsit pe nimeni. Și de bucurie am murit!

– Prostule! Dacă te uitai în frigider, ambii am fi fost acum în viață!

BANC: Pescarul și lozul în plic

– Astă vară, văd pe unul cu loz în plic, povestea un pescar, bag mâna în borcan şi trag: 5000 de lei. Mai trag: 10000 de lei. Trag iarăşi: 50000 de lei. Trag din nou…

– Ce doriţi să comandaţi, domnilor?, îl întrerupse ospătarul.

– Păi, câte cinci mici de căciulă şi două butelii de Murfatlar.

Ospătarul plecă să aducă ce i se comandase şi pescarul nostru reluă:

– Ei, și unde rămăseserăm?

– Ai tras din nou și…

– Da, am tras din nou… şi ce credeţi? Un ditamai balaur de crap de vreo 12 kg.

– Cum?! Din borcan?

– Care borcan?

– Cum care borcan?… De la loz în plic.

– Care loz în plic, măi fraţilor?

– Lozul cu noroc! De 5000 lei, de 10000 lei, de 50000 lei.

– Care noroc, care lei? Ei uite, vezi? Asta vă strică pe voi. Sunteți invidioşi și vă place să şi exageraţi…

