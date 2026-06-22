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Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 15:27
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
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Bancul începutului de săptămână. După un weekend plin de distracție, ziua de luni vine la pachet cu realitatea dură a unei noi săptămâni, dar și cu o doză de umor, perfectă pentru a alunga monotonia! CANCAN.RO nu își lasă cititorii la greu în cea mai „grea” zi din săptămână și le-a pregătit o glumă absolut savuroasă.

De data aceasta, în centrul atenției este o frustrare uriașă pe care o trăim cu toții în fiecare zi. Ce urmează? O situație hilară care sigur te va face să râzi cu lacrimi.

Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet…
Vreau să-i spun câteva cuvinte care nu sunt în dicţionar…

Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet
Bancul începutului de săptămână | Cum îl cheamă pe inventatorul dopului legat de pet

Bancul începutului de săptămână

– Astăzi dăm un test surpriză!
Elevii oftează. După câteva minute, profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, câte ți-ar rămâne?
– 10.
– Cum adică 10?
– Păi nu-i dau nimic. Fratele meu trebuie să învețe că viața nu e ușoară.
Profesorul, încercând altă întrebare:
– Bine… Dacă un tren pleacă din București cu 80 km/h și altul din Cluj cu 100 km/h, unde se întâlnesc?
Bulă răspunde imediat:
– În ziar, la rubrica „Întârzieri CFR”.
Profesorul, deja exasperat:
– Bulă, ai învățat ceva anul acesta?
– Da.
– Ce?
– Că dumneavoastră puneți întrebări la care Google răspunde mai repede.

Pescarul norocos

Un pescar stătea pe malul lacului de ore întregi fără să prindă nimic. La un moment dat vine un bătrân și îl întreabă:
– Merge?
– Nu prea… Niciun pește.
Bătrânul îi spune:
– Uite un sfat: vorbește frumos cu peștii.
Pescarul ridică din umeri, dar încearcă:
– Dragi pești, vă rog frumos, ieșiți și voi puțin.
Nimic.
A doua zi revine bătrânul:
– Ei?
– Tot nimic.
– Atunci încearcă să-i mituiești.
Pescarul aruncă o felie de pâine și spune:
– Cine mușcă primul primește și desert!
Din apă apare un pește mare și zice:
– Frumos, dar data trecută ai promis viermi proaspeți și ai venit cu conservă. Noi între noi vorbim, să știi!
Pescarul rămâne cu gura căscată și întreabă:
– Deci chiar puteți vorbi?
Peștele răspunde:
– Sigur că da… doar că, de obicei, nu avem chef să discutăm cu oameni care pescuiesc fără noroc!

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