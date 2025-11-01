BANCUL ZILEI | „Acum mi-am dat seama de ce erau frumoase sărbătorile de Crăciun”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei. Am pregătit o glumă savuroasă, menită să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de afirmația pe care o regăsiți mai jos, mai ales în contextul faptului că imediat vine Crăciunul. Spor la râsete și voie bună!

Acum mi-am dat seama de ce erau așa frumoase sărbătorile de Crăciun, când eram copil… atunci nu plăteam eu cadourile!

Banc bonus

Ion merge la piață să vândă un cocoș

Ion merge la piață să vândă un cocoș. Vine un batrânel care părea interesat și întreabă:

– E bun cocoșul taică? Se pricepe la călcat găini?

– Buuun tataie! Calcă tot ce prinde; calcă găini, rațe, gâște, oi, porci, vaci, a prins odată un vultur și nu l-a iertat…

– Pai și-atunci de ce-l vinzi, omule?!

– Hmm… de la o vreme se uită ciudat la mine.

Proteza buclucașă

La farmacie un tip îl întrebă pe farmacist:

– Nu vă suparăți, aveți cumva o soluție de dizolvat dinți?

– Nu, dar de ce vă trebuie?

– Mi-am înghițit proteza!

– Și este vreo problema?

– Nu, dar de câte ori merg la toaletă, mă mușca de mână!

Un român își petrece vacanța în India

Un turist român își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. La un moment dat un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea:

– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

– Peste o lună vei primi răspunsul meu.

– Vreți să vă mai gândiți?

– Nu, vreau s-o mai îngraș!

