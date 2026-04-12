BANCUL ZILEI | Care este pluralul cuvântului „pască”, de fapt?

De: Anca Chihaie 12/04/2026 | 11:58
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota de 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

– Băi, care e pluralul la „pască”? Sunt în magazin si îmi e ruşine să cer

– Nu stiu.

– Păi tu cum ţi-ai luat 2?

– Am zis „Daţi-mi o pască” am stat două secunde si am zis „Ba nu, 2”

– Oh, mersi, bro, îți rămân dator.

Alte bancuri amuzante

Iepurașul și ouăle vopsite

Înainte de Paște, iepurașul se duce la o fermă și le spune găinilor:
— Fetele, anul ăsta trebuie să facem ouă perfecte, colorate frumos, fără defecte!
Găinile se mobilizează, lucrează zile întregi, vopsesc ouăle cu grijă, le aranjează frumos.
Când vine Paștele, iepurașul vine, se uită la ouă și spune:
— Foarte frumos, dar… de ce sunt toate identice?
O găină răspunde:
— Păi ai zis “perfecțiune”, nu “creativitate”!
Iepurașul oftează:
— Anul viitor lucrăm și la înțelegere, nu doar la execuție…

Iisus și telefonul mobil 

La o lecție de religie, profesorul întreabă:
— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?
Un copil răspunde:
— WiFi-ul, domn’ profesor!
— De ce?
— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!
Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:
— Eu cred că ar avea probleme…
— De ce?
— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…

Iepurașul și supermarketul

Intră iepurașul de Paște într-un supermarket și cere:
— Aveți ouă de Paște?
Vânzătoarea:
— Da, normale, roșii, albastre, aurii…
Iepurașul întreabă:
— Și ouă de Paște… fără calorii?
Vânzătoarea se uită lung:
— Domnule, asta ar fi… ouă imaginare.
Iepurașul:
— Perfect! Puneți-mi 3 baxuri, că țin dietă anul ăsta!

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă, avocatul și onorariul de 20.000 euro

BANC | „Sunt super bine și fericit”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov
Bancuri
BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov
Bancul de Paște | „Mielul dumneavoastră e românesc sau e din străinătate?”
Bancuri
Bancul de Paște | „Mielul dumneavoastră e românesc sau e din străinătate?”
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune...
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt
Gandul.ro
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în...
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB...
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri în masă în România”
Adevarul
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
Click.ro
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o...
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt
Gandul.ro
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care...
România, lovită de două cutremure în prima zi de Paște. Unde s-au produs seismele
Incendiu la Termocentrala Rovinari în ziua de Paște! Grupul 5 a fost oprit
Rareş Cojoc petrece Paştele alături de Andreea Popescu şi copiii lor. Mesajul transmis de dansator
Adrian Ilie, prins băut la volan. Cum a comis-o "Cobra" pentru a doua oară
Cine mai intră la Survivor 2026? Câți concurenți noi vor mai intra în acest sezon al show-ului produs de Antena 1
Marian Godină, trimis în exil la Survivor. Motivul pentru care polițistul a fost dat afară de Antena 1
