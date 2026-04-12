BANCUL ZILEI | Care este pluralul cuvântului „pască”, de fapt?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota de 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

– Băi, care e pluralul la „pască”? Sunt în magazin si îmi e ruşine să cer

– Nu stiu.

– Păi tu cum ţi-ai luat 2?

– Am zis „Daţi-mi o pască” am stat două secunde si am zis „Ba nu, 2”

– Oh, mersi, bro, îți rămân dator.

Alte bancuri amuzante

Iepurașul și ouăle vopsite

Înainte de Paște, iepurașul se duce la o fermă și le spune găinilor:

— Fetele, anul ăsta trebuie să facem ouă perfecte, colorate frumos, fără defecte!

Găinile se mobilizează, lucrează zile întregi, vopsesc ouăle cu grijă, le aranjează frumos.

Când vine Paștele, iepurașul vine, se uită la ouă și spune:

— Foarte frumos, dar… de ce sunt toate identice?

O găină răspunde:

— Păi ai zis “perfecțiune”, nu “creativitate”!

Iepurașul oftează:

— Anul viitor lucrăm și la înțelegere, nu doar la execuție…

Iisus și telefonul mobil

La o lecție de religie, profesorul întreabă:

— Copii, dacă Iisus ar trăi azi, ce ar folosi cel mai mult?

Un copil răspunde:

— WiFi-ul, domn’ profesor!

— De ce?

— Ca să trimită mesajul „Paște fericit” la toată lumea în 0,2 secunde!

Profesorul zâmbește, dar alt copil ridică mâna:

— Eu cred că ar avea probleme…

— De ce?

— Pentru că toată lumea i-ar da „seen” fără să răspundă…

Iepurașul și supermarketul

Intră iepurașul de Paște într-un supermarket și cere:

— Aveți ouă de Paște?

Vânzătoarea:

— Da, normale, roșii, albastre, aurii…

Iepurașul întreabă:

— Și ouă de Paște… fără calorii?

Vânzătoarea se uită lung:

— Domnule, asta ar fi… ouă imaginare.

Iepurașul:

— Perfect! Puneți-mi 3 baxuri, că țin dietă anul ăsta!

