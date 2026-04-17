BANCUL ZILEI | Ce reprezintă 6.9?

Ne apropiem de weekend, iar ziua de vineri vine perfect cu un vibe mai relaxat și mai ușor. După o săptămână aglomerată, e momentul ideal să lăsăm grijile deoparte și să ne încărcăm bateriile cu puțină voie bună. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze!
– Ce reprezintă 6,9?
– Un lucru bun stricat de o virgulă!
Un copil se uita la mama sa cum își intindea crema pe față.
La un moment dat el o întreabă:
– De ce faci asta, mami?
– Ca să mă fac mai frumoasă, zise mama, care deja incepuse să-și ștearga crema cu un șervețel.
– Gata, mami, ai renunțat?
Ion se duce la biserică, iar preotul îl întreabă:
– Ioane, tu ții post?
– Da, părinte.
– Înseamnă că nu mănânci carne.
– Nu, părinte.
– Dar lactate mănânci?
– Nici lactate nu mănânc, atât cât ține postul.
– Auzi, dar de băut bei?
– Cum să beau?! Vinul roșu… sângele Domnului… Nu se poate, că e post.
– Măi, Ioane, dar nevasta o iubești seara?
– O iubesc părinte, că sunt tânăr.
– Păi, tu ții regim alimentar, nu ții post…
Undeva-n Ardeal.
Maria furioasă foc, urlă la Ion:
– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!
– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?
Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!
