BANCUL ZILEI | Cine este Clementina, de fapt

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă Clementina le spune:

-Vai, dragle mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.

Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:

-Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță!

-Cum dragă ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine?

Iepurașul și ouăle vopsite

Înainte de Paște, iepurașul se duce la o fermă și le spune găinilor:

— Fetele, anul ăsta trebuie să facem ouă perfecte, colorate frumos, fără defecte!

Găinile se mobilizează, lucrează zile întregi, vopsesc ouăle cu grijă, le aranjează frumos.

Când vine Paștele, iepurașul vine, se uită la ouă și spune:

— Foarte frumos, dar… de ce sunt toate identice?

O găină răspunde:

— Păi ai zis “perfecțiune”, nu “creativitate”!

Iepurașul oftează:

— Anul viitor lucrăm și la înțelegere, nu doar la execuție…

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!

Doctorul, fără să-l privească:

– Următorul!

Tipul se enervează și revine:

– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!

Doctorul, tot fără să-l privească:

– V-am spus, următorul!

Tipul pleacă supărat și zice:

– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…

A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:

– ACUM mă vedeți?!

Doctorul se uită surprins:

– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…

– De ce? întreabă omul.

– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

