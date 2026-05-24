BANCUL ZILEI | Din confesiunile unui bărbat însurat

Bancul zilei. Duminica e făcută pentru relaxare, stat fără griji și câteva momente bune de râs. Așa că, pentru cititorii care vor să încheie weekend-ul cu zâmbetul pe buze, CANCAN.RO a pregătit un nou banc savuros, inspirat din „dramele” vieții de cuplu.

De data aceasta, personajul principal este un soț care a descoperit că o unghie ruptă poate provoca suferință în doi… dar din motive complet diferite.

Din confesiunile unui bărbat:

De când plătesc eu manichiura nevestei, plângem amândoi când își rupe o unghie.

Ea de supărare… eu când mă gândesc cât m-a costat!

Bancul pe care îl vei ține minte toată viața

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

Alte bancuri amuzante

La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.

– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!

După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.

– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.

– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!

Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:

– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!

VEZI ȘI: BANC | Bulă ajunge acasă și o găsește pe nevastă-sa bând cafea cu un bărbat necunoscut

Bancul sfârșitului de săptămână | Eram într-un club de fițe