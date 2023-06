BANCUL ZILEI | Doi ardeleni au rămas blocați în lift

Ziua bună se cunoaște de dimineață așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc, care, cu siguranță, te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi ardeleni blocați în lift. Deznodământul este hilar.

Doi ardeleni au rămas blocați în lift. După două ore, unul dintre ei spune:

– Mi se pare mie sau mere prea încet?

(CITEȘTE ȘI: BANCUL SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | „BUNICULE, FETELE DIN SAT SUNT PREA ÎMBRĂCATE”)

Alte bancuri amuzante

Un ardelean cu vaca la veterinar:

– Mănâncă bine, lapte dă, e sănătoasă, e ascultătoare, da’ când duc tauru’ la ea, se pune în fund și nu o mai poți mișca.

– Ați cumpărat-o de la Vâlcea, așa-i?

– Da, da’ de unde știți?

– De acolo-i și nevasta-mea…

O doamnă bate la ușă și intră sfioasă în cabinetul unui doctor ginecolog:

-Domnule doctor, eu și soțul meu ne chinuim de doi ani să facem un copil și nu rămân gravidă. Ne puteți ajuta?

-Să vedem ce putem să facem, doamnă. Vă rog, dezbrăcați-vă, întindeți-vă acolo pe masă și depărtați picioarele.

Doamna stă puțin în dubii. Îl analizează pe doctor din cap până în picioare, după care începe să se dezbrace veselă, zicând:

-Știți, domnule doctor, eu venisem, de fapt, să mă ajutați să rămân gravidă cu soțul meu, dar, în fine, îmi place și varianta asta.

-Adio, aseară am ieșit cu fetele și după câteva pahare am plecat în club și am întâlnit un tip super frumos, șarmant și iubitor, m-a îmbrățișat ore în șir, după care am ajuns la mine acasă și am făcut dragoste până dimineața, acum a plecat, dar a zis că revine imediat. Te-am uitat, fraiere.

-Nebuno, aseară m-ai sunat să vin după tine, am venit, te-am scos afară și te-am ținut de cap o oră ca să vomiți, te-am dus la tine acasă și ți-am pus comprese cu apă rece pe față toată noaptea, acum am plecat să caut zeamă de varză. Îți aduc și o bere?

Bubulina îl ia la rost pe soțul ei. Îi zice pe un ton foarte nervos:

– Bulă, sunt supărată pe tine!

– De ce, Bubulino? Ce ți-am mai făcut acum?

– Bulă, cum vezi o bunăciune, uiți că ești însurat. De fiecare dată!

– Dimpotrivă, scumpa mea Bubulina. Atunci îmi amintesc!

(VEZI ȘI: BANC | BUBULINA SE ÎNTOARCE DIN VAMA VECHE ȘI BULĂ O IA LA ÎNTREBĂRI)