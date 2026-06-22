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BANCUL ZILEI | „Iubita mea, când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 13:38
BANCUL ZILEI | Iubita mea, când o să mănânc și eu micul dejun în pat?
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Este luni, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi la un banc genial! Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune o glumă scurtă și acidă care te va face să zâmbești întreaga zi și să uiți de tot stresul de la începutul săptămânii.

Dialogul de-a dreptul demențial a devenit imediat viral, după ce o dorință plină de speranță a iubitului a fost spulberată pe loc de o replică tăioasă și plină de umor din partea partenerei!

– Iubita mea, când voi mânca și eu micul dejun în pat?
– Când vei fi internat în spital!

Alt banc savuros

-Conform Kamasutrei, cică sunt 64 de poziții.
-Mda, şi cartea de bucate are 600 de retete, dar tu tot ciorbă şi fasole scăzută faci!

Examenul de matematică

Profesorul intră în clasă și spune:
– Astăzi dăm un test surpriză!
Elevii oftează. După câteva minute, profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, câte ți-ar rămâne?
– 10.
– Cum adică 10?
– Păi nu-i dau nimic. Fratele meu trebuie să învețe că viața nu e ușoară.
Profesorul, încercând altă întrebare:
– Bine… Dacă un tren pleacă din București cu 80 km/h și altul din Cluj cu 100 km/h, unde se întâlnesc?
Bulă răspunde imediat:
– În ziar, la rubrica „Întârzieri CFR”.
Profesorul, deja exasperat:
– Bulă, ai învățat ceva anul acesta?
– Da.
– Ce?
– Că dumneavoastră puneți întrebări la care Google răspunde mai repede.

Pescarul norocos

Un pescar stătea pe malul lacului de ore întregi fără să prindă nimic. La un moment dat vine un bătrân și îl întreabă:
– Merge?
– Nu prea… Niciun pește.
Bătrânul îi spune:
– Uite un sfat: vorbește frumos cu peștii.
Pescarul ridică din umeri, dar încearcă:
– Dragi pești, vă rog frumos, ieșiți și voi puțin.
Nimic.
A doua zi revine bătrânul:
– Ei?
– Tot nimic.
– Atunci încearcă să-i mituiești.
Pescarul aruncă o felie de pâine și spune:
– Cine mușcă primul primește și desert!
Din apă apare un pește mare și zice:
– Frumos, dar data trecută ai promis viermi proaspeți și ai venit cu conservă. Noi între noi vorbim, să știi!
Pescarul rămâne cu gura căscată și întreabă:
– Deci chiar puteți vorbi?
Peștele răspunde:
– Sigur că da… doar că, de obicei, nu avem chef să discutăm cu oameni care pescuiesc fără noroc!

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