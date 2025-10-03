BANCUL ZILEI | Prima lui Ion

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

-loane, s-au dat prime la tine la muncă?

-Da!

-Cât a luat directorul?

-În jur de 5000!

-Și adjunctul?

-În jur de 2000

–

Și tu?

-Înjur de azidimineață!!!

Alte bancuri savuroase

Bulă și școala

Profesorul: Bulă, cum se numește un bărbat care continuă să vorbească chiar dacă nimeni nu-l ascultă?

Bulă: Un profesor!

Bulă la dentist

Dentistul: Bulă, te rog deschide gura!

Bulă: Pentru ce? Ca să îmi scoți vreun dinte?

Dentistul: Nu, doar să te pot auzi mai bine!

Bulă și temele

Profesorul: Bulă, unde ți-e tema pentru acasă?

Bulă: Pisica mea a mâncat-o.

Profesorul: Și cum s-a întâmplat asta?

Bulă: Nu știu, probabil i s-a părut foarte proastă.

Bulă și telefonul

Bulă își cumpără un telefon nou și se duce acasă.

Tatăl lui: Bulă, de ce îți ții telefonul în buzunarul de la spate?

Bulă: Ca să fiu mereu în fața tehnologiei!

