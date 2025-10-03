BANCUL ZILEI | Prima lui Ion

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
-loane, s-au dat prime la tine la muncă?
-Da!
-Cât a luat directorul?
-În jur de 5000!
-Și adjunctul?
-În jur de 2000
–
Și tu?
-Înjur de azidimineață!!!
Bulă și școala
Profesorul: Bulă, cum se numește un bărbat care continuă să vorbească chiar dacă nimeni nu-l ascultă?
Bulă: Un profesor!
Bulă la dentist
Dentistul: Bulă, te rog deschide gura!
Bulă: Pentru ce? Ca să îmi scoți vreun dinte?
Dentistul: Nu, doar să te pot auzi mai bine!
Bulă și temele
Profesorul: Bulă, unde ți-e tema pentru acasă?
Bulă: Pisica mea a mâncat-o.
Profesorul: Și cum s-a întâmplat asta?
Bulă: Nu știu, probabil i s-a părut foarte proastă.
Bulă și telefonul
Bulă își cumpără un telefon nou și se duce acasă.
Tatăl lui: Bulă, de ce îți ții telefonul în buzunarul de la spate?
Bulă: Ca să fiu mereu în fața tehnologiei!
