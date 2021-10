Bancul zilei | Scrisoarea trimisă de un tânăr către părinții lui

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Scrisoarea trimisă de un tânăr către părinții lui a devenit virală. Răspunsul, însă, a stârnit hohote de râs în rândul internauților.

”SCRISOARE DE LA UN BĂIAT PENTRU PĂRINȚII SĂI:

Dragi părinți,

Am plecat să locuiesc cu prietena mea. Știu că am doar 14 ani, dar sunt îndrăgostit! Nu v-am mai prezentat-o ​​pentru că știu parerea pe care o aveți față de prostituatele tatuate, dar vă înșelați. Chiar dacă e cu 20 de ani mai mare decât mine, mă iubește și m-a invitat să trăiesc în rulota ei de camping. Acolo vom trai si vom creste copilul care este deja pe drum. Sperăm să vă vizităm într-o zi cu copiii. Nu este vorba doar de sex, dorim să vă oferim mulți nepoți acum că SIDA ei nu este foarte avansată. Marghioala merită acest lucru și multe altele! Mi-a deschis ochii și acum știu că marijuana nu este atât de rea. Noi creștem marijuana in camp pentru a o vinde sa ne putem cumpăra cocaină.

Fiul tău care te iubește …

PS: Totul este o minciună. Sunt la casa bunicii. Am vrut să te fac să vezi că sunt lucruri mai rele, decât ca am ramas repetent . Te tog să-mi spui cand ma pot intoarce acasa.

RĂSPUNSUL PĂRINȚILOR:

Dragă Gigel,

Sunt atât de dezgustat încât, într-o izbucnire de nebunie, ți-am distrus Play Station-ul , ți-am distrus bicicleta și ți-am tăiat toate hainele de firma. Am distribuit, de asemenea, fotografii cu tine dezbrăcat pe Instagram și Facebook și am spus la toată lumea că ești gay.

PS: Totul este o minciună. Am vrut doar să te fac să vezi că sunt lucruri mai rele decât bătaia pe care o să ți-o dau când vei ajunge acasă.

Te așteaptă cu nerăbdare …

Tatăl tău”, este bancul zilei.