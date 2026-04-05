BANCUL ZILEI | Supermarketurile acum 10 ani

Este weekend și este timpul pentru distracție și relaxare. Startul îl dăm cu un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Astăzi vorbim despre cum erau supermarketurile în urmă cu 10 ani. Deznodământul este hilar.

Iată bancul zilei:

Acum 10 ani intrai în supermarket cu 15 lei și ieșeai cu pâine, lapte, brânză și bere, acum nu mai ieși cu nimic că e plin de camere!

Tipul rămas în pană și calul vorbitor

Un tip rămâne în pană pe o șosea pustie… Cât vezi cu ochii, doar câmp și un cal alb care paște… Ridică, într-o doară capota, că nu se pricepe deloc la mecanică, şi se uită precum curca-n lemne, până aude:

– Suflă-n jiglere! Se uită-n jur, nimeni!

Doar calul care păştea…Bagă din nou capul sub capotă și iar aude:

– Suflă-n jiglere!

Făcu câțiva pași, se uită atent, nimeni!A treia oară se trezi cu calul lângă el:

-Suflă, nene, în jiglere, că-s înfundate! Uite, ale sunt!

Îngrozit, rezolvă problema și demară scârțâind din pneuri. Un kilometru mai încolo, dădu de un cioban… Opri şi-i spuse agitat:

– Bade, acolo e un cal care vorbește! Mi-a zis ce să fac că se oprise motorul…

– Ce cal? întreabă molcom ciobanul.

– Cum ce cal? Un cal! Unul alb!

– Ai avut noroc! Åla negru nu se pricepe deloc, dar se bagă în toate și te mai și ține de vorbă…

Alte bancuri amuzante

Un fermier merge la barul local şi se aşează pe singurul scaun liber, lângă o femeie. Comandă o sticlă de şampanie iar femeia de lângă el spune:

– Ce interesant, și eu am comandat tot șampanie.

– Ce coincidență, spune fermierul. E o zi specială pentru mine şi am vrut să sărbătoresc.

– Şi pentru mine e o zi specială, spune femeia. Şi eu sunt aici să sărbătoresc.

– Ce coincidenţă, spune fermierul. În timp ce ciocnesc paharele, el o întreabă pe femeie:

– Tu ce sărbătoreşti?

– Soţul meu şi cu mine am tot încercat să avem copii ani de zile, iar astăzi, ginecologul mi-a spus că sunt însărcinată.

– Ce coincidenţă – spune bărbatul – eu sunt crescător de păsări şi timp de mulţi ani de zile găinile mele făceau ouă infertile iar acum toate au făcut ouă fertile.

– Oh, dar asta e minunat, spune femeia. Ce ai făcut pentru ca găinile tale să devină fertile?

– Am schimbat cocoşul – răspunde omul.

– Ce coincidenţă, răspunde femeia zâmbind!

