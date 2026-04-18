BANCUL ZILEI | Zi-mi că ești român, fără să-mi spui că ești român!

Este weekend, iar după o săptămână plină, ne bucurăm în sfârșit de câteva zile libere în care putem să ne relaxăm și să zâmbim mai des. Bancul de mai jos este unul amuzant și surprinde perfect umorul nostru autentic, fiind reprezentativ pentru români și felul lor de a face haz de necaz.

Eşti român dacă nu arunci hainele, ci le rupi şi le faci cârpe pentru șters praful.

Alte bancuri haioase

Doi ciobani merg la un restaurant mediteraneean.

După ce citesc meniul, îl întreabă pe chelner:

– Domnule, ce sunt acelea fructe de mare?

– Caracatiță, calamar, rac, creveți, răspunde chelnerul.

– Apoi bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici dumneata, vulpea, ursul și lupul sunt fructe de pădure.

O fată stă de vorbă cu tăticul ei:

– Tăticule, cumpără-mi o ciocolată.

– Tu deja ești mare pentru dulciuri.

– Adevărat?! Înseamnă că pot deja să beau cafea, să fumez si să vin cu băieți acasă?

– Cu ce să fie ciocolata, lapte alune…

Se întâlnesc doi admini: unul de Unix și altul de Windows.

Primul spune:

– La serviciu, frec menta. Nimeni nu se plânge.

Al doilea:

– La mine întotdeauna este de lucru. La fiecare jumătate de oră trebuie să reinstalez sistemul.

Primul:

– Serios? Și cum ai reușit ca Windows-ul să lucreze bine 30 de minute?

Al doilea:

– Nu, n-ai înțeles… 30 minute durează instalarea…

Într-un parc, un copil se juca de zor cu un câine.

Trece pe lângă el un bărbat şi îl întreabă:

– Câinele tău muşcă?

– Nu nenea, nu muşcă!

Bărbatul se apropie de câine şi încearcă să-l mângâie iar acesta îl muşcă.

– Dar parcă spuneai că nu muşcă!

– Nenea, câinele meu nu muşca. Ăsta este al vecinului!

– Tată, vreau să mă însor!

– Mai întâi cere-ți scuze!

– Dar de ce?

– Cere-ți scuze!

– Pentru ce? Ce-am făcut?

– Trebuie să îți ceri scuze!

– Dar de ce???

– Cere-ți scuze, am zis!

– Te rog, da-mi, măcar un motiv!!!

– Mai întâi cere-ți scuze.

– OK, tată… iartă-mă!

– Perfect, acum ești pregătit! Antrenamentul tău a luat sfârșit. Când înveți să-ți ceri scuze degeaba, atunci te poți însura!

CITEȘTE ȘI: Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”

BANCUL ZILEI | Ce reprezintă 6.9?