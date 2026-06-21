Benson Boone și Alix Earle, surprinși împreună la cină în Los Angeles. Artistul a reacționat imediat după apariția zvonurilor despre o relație

Benson Boone și Alix Earle au stârnit numeroase speculații după ce au fost fotografiați împreună la o cină în Los Angeles. Cântărețul și influencerița au fost surprinși zâmbind și petrecând timp împreună la unul dintre cele mai populare restaurante frecventate de vedete, însă artistul a clarificat rapid natura relației lor.

Cina care a aprins imaginația fanilor

Benson Boone și Alix Earle au fost văzuți pe 18 iunie la restaurantul Craig’s din Los Angeles, unul dintre localurile preferate ale celebrităților de la Hollywood.

Cei doi au fost fotografiați plimbându-se relaxați după cină, afișând zâmbete largi și o atmosferă extrem de degajată. La un moment dat, interpretul hitului „Beautiful Things” a fost surprins deschizând portiera mașinii pentru Alix Earle înainte ca aceasta să urce în autoturism.

Pentru ieșirea lor, ambii au ales ținute lejere.

Alix Earle, în vârstă de 25 de ani, a purtat un top negru din dantelă transparentă și o pereche de blugi largi albaștri.

Benson Boone, în vârstă de 23 de ani, a optat pentru un tricou polo negru și blugi în aceeași nuanță, completând ținuta cu o geacă din piele și o curea cu accente western.

Benson Boone a negat imediat zvonurile despre o relație

După apariția fotografiilor, internetul a fost inundat de speculații privind o posibilă poveste de dragoste.

Artistul nu a lăsat însă loc interpretărilor. Întrebat de un reporter TMZ dacă el și Alix Earle formează un cuplu, Benson Boone a răspuns scurt:

„Uh, nu.”

Ulterior, cântărețul a explicat că el și influencerița sunt „doar prieteni care petrec timp împreună”.

Alix Earle apare în promovarea noului single al artistului

Chiar dacă Benson Boone a negat existența unei relații romantice, apropierea dintre cei doi nu este nouă.

Cu doar câteva zile înainte de cina din Los Angeles, Alix Earle a apărut într-un videoclip TikTok publicat de artist și filmat, cel mai probabil, pe platoul videoclipului noii sale piese, „The Time of My Life”, care urmează să fie lansată pe 26 iunie.

În imagini, cei doi apar îmbrăcați în costume medievale și interpretează versurile melodiei.

„The queen fr”, a scris Boone în descrierea clipului, etichetând-o pe Alix.

Schimburile de mesaje care au atras atenția fanilor

La începutul lunii, Benson Boone a făcut o nouă referire la Alix Earle într-o altă postare TikTok.

Artistul a publicat un videoclip în care cântă versurile unei piese purtând o rochie neagră din dantelă, iar în descriere a etichetat-o pe influenceriță.

Reacția ei nu a întârziat să apară.

„YES!”, a comentat Alix.

Interacțiunile repetate dintre cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă relație, chiar dacă niciunul nu a confirmat acest lucru.

Amândoi sunt singuri după despărțiri recente

Benson Boone s-a despărțit anul trecut de influencerița Maggie Thurmon, după o relație care a durat mai bine de un an și jumătate.

La rândul ei, Alix Earle și-a încheiat relația cu jucătorul NFL Braxton Berrios în luna decembrie, după doi ani și jumătate împreună.

Influencerița a explicat ulterior că distanța a avut un rol important în ruptura dintre ei.

„Suntem într-o relație la distanță practic din iunie și nu am reușit să ne vedem prea des. A fost foarte dificil pentru mine”, a mărturisit ea pe TikTok.

Prima experiență de dating după despărțire a speriat-o

După separarea de Braxton Berrios, Alix Earle a revenit în lumea întâlnirilor, însă prima experiență nu a fost una plăcută.

„Jur pe Dumnezeu că m-am făcut verde la față și aproape am leșinat pentru că am crezut sincer că sunt răpită”, a povestit ea pe rețelele sociale.

În ultimele luni, numele influenceriței a fost legat și de fostul superstar NFL Tom Brady.

Cei doi au petrecut Revelionul pe un iaht și au fost văzuți ulterior împreună la o petrecere organizată la hotelul Wynn din Las Vegas.

Totuși, Alix a lăsat să se înțeleagă că nu mai este interesată de sportivi.

„Vreau să mă întâlnesc cu un rockstar”

Într-un videoclip publicat pe YouTube în aprilie, influencerița a dezvăluit ce tip de bărbat o atrage acum.

„Vreau atât de mult să mă întâlnesc cu un rockstar. Este visul meu. Literalmente, este visul meu”, a spus ea.

Alix a adăugat în glumă:

„Vrem să fim fanele unui grup de rockeri. Până acum am reușit doar să ajungem în preajma DJ-ilor.”

Înainte de apariția alături de Benson Boone, Alix Earle a fost văzută și în compania pilotului de Formula 1 Lando Norris, în timpul unei vizite în Franța.

Acum însă, toate privirile sunt îndreptate spre relația sa cu Benson Boone. Chiar dacă artistul susține că sunt doar prieteni, fotografiile, colaborările din social media și aparițiile repetate împreună continuă să alimenteze curiozitatea fanilor.

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