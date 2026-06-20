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Nepotul unei legende absolute a cinematografiei se însoară. Cei doi s-au logodit după aproape patru ani de relație

De: Paul Hangerli 20/06/2026 | 08:10
Nepotul unei legende absolute a cinematografiei se însoară. Cei doi s-au logodit după aproape patru ani de relație
Nepotul marelui actor s-a logodit, sursa-colaj CANCAN.RO
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Devon Lee Carlson și Duke Nicholson au făcut pasul cel mare. Influencerița și fondatoarea brandului Wildflower Cases a anunțat că s-a logodit cu actorul Duke Nicholson, nepotul legendarului Jack Nicholson. Cei doi formează un cuplu de aproape patru ani, iar vestea a fost primită cu entuziasm de fani și de numeroase vedete de la Hollywood.

Anunțul care a luat prin surprindere internetul

Devon Lee Carlson, în vârstă de 31 de ani, a confirmat logodna pe Instagram, unde a publicat o serie de fotografii în care își etalează noul inel.

Într-una dintre imagini, influencerița își arată bijuteria, iar într-o alta apare așezată pe podeaua unui dressing spațios, ridicând entuziasmată un braț în aer.

Mesajul care a însoțit fotografiile a fost extrem de simplu:

„🤍❕❕❕”

Ulterior, Devon a distribuit și pe Instagram Stories imagini mai detaliate cu inelul de logodnă.

Bijuteria oferită de Duke Nicholson este formată dintr-un diamant central cu tăietură rotundă, încadrat de două diamante rotunde mai mici, montate pe o bandă subțire din aur.

Imediat după publicarea fotografiilor, fanii au început să admire inelul și să felicite cuplul pentru logodnă.

Val de reacții din partea vedetelor

Anunțul a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, inclusiv din partea unor nume celebre.

Emily Ratajkowski a scris:

„Plâng, ador să văd asta!”

Hailey Bieber a comentat cu o inimă roșie și mesajul:

„DLNNN.”

Kendall Jenner și-a exprimat entuziasmul printr-o serie de emoji-uri în formă de inimă.

Lori Harvey a transmis:

„Felicitări, îngerul meu!!!!”

Și alte prietene apropiate ale lui Devon au reacționat imediat.

Miranda Hope a scris:

„Strălucești, Jenny.”

Layla Taylor a comentat:

„Yay, un bebeluș…” (mesaj publicat inițial în contextul unei alte postări recente a influenceriței).

Jessi Draper a transmis:

„Sunt atât de fericită pentru tine, te iubesc!”

Iar Mayci Neeley a adăugat:

„Felicitări, iubita mea, sunt atât de fericită pentru tine.”

Povestea de dragoste a început datorită Lanei Del Rey

Puțini știu că relația dintre Devon și Duke a început datorită unei coincidențe care o implică pe Lana Del Rey.

Cei doi s-au cunoscut în culisele unui concert susținut de celebra artistă. Duke Nicholson avea deja o legătură cu universul muzical al cântăreței, după ce a apărut pe coperta albumului „Norman F***ing Rockwell”.

Într-un interviu acordat revistei Nylon în 2025, Devon a povestit cum a evoluat relația:

„Câteva luni mai târziu eram la o petrecere și el era acolo, iar apoi am descoperit că avem aceeași zi de naștere.”

De acolo, relația a continuat firesc.

„Și restul este istorie.”

O relație aproape secretă ce se desfășoară în surdină

Deși sunt considerați unul dintre cele mai interesante cupluri din noua generație de vedete americane, Devon și Duke au preferat întotdeauna discreția.

Actorul în vârstă de 26 de ani nu are conturi pe rețelele sociale și apare rar în spațiul public.

În schimb, Devon a împărtășit ocazional momente importante din relația lor.

În iulie 2025, ea îi dedica un mesaj emoționant pe Instagram:

„3 ani împreună cu tiiiiiine. Te iubesc atât de mult, Duke.”

Ce l-a cucerit pe Duke Nicholson

Într-un interviu pentru Nylon, Duke a explicat ce l-a impresionat cel mai mult la viitoarea sa soție.

„Când am început să o cunosc pe Devon, ceea ce m-a intrigat cel mai mult a fost capacitatea ei de a dezarma pe oricine vorbește cu ea prin bunătatea și căldura sa. Îi tratează pe toți cu același respect, indiferent cine sunt pentru ea.”

Declarația oferă o imagine rară asupra relației lor, având în vedere că actorul vorbește foarte puțin despre viața personală.

Duke Nicholson este fiul lui Jennifer Nicholson și nepotul celebrului actor Jack Nicholson, unul dintre cele mai mari nume din istoria cinematografiei americane.

În ultimii ani și-a construit propria carieră la Hollywood, apărând în producții precum „Us” (2019), regizat de Jordan Peele, „Traveling Light” (2021) și „In the Hand of Dante” (2025).

Acum, după aproape patru ani de relație, Duke Nicholson și Devon Lee Carlson se pregătesc pentru un nou capitol important al vieții lor: căsătoria.

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