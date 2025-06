Bianca Adam de la Asia Express se reprofilează: „A aprins o flacară în mine!” Dezvăluiri după 13 ani de vlogging: „Te pierzi, nu mai înţelegi ce e cu tine…”

Prezentă la premiera filmului „Sirenele 2”, produs de către Codin Maticiuc, Andra şi Răzvan Gogan, Bianca Adam dezvăluie mai multe despre rolul său din cadrul acestui proiect şi susţine că i-ar plăcea să se focuseze pe actorie după experienţa trăită. Pentru CANCAN.RO, vloggeriţa spune ce planuri are după participarea la Asia Express, unde va călători curând, dar şi cât de mult o mai afectează hate-ul primit.

Bianca Adam nu doar că a venit să îşi susţină amicii, pe Andra şi Răzvan Gogan, care au produs noul film „Sirenele 2”, însă ne-a dezvăluit că şi ea apare în acest proiect! Deşi după participarea la Asia Express, alături de mama sa, vloggeriţa s-a focusat exclusiv pe mediul online, acum, susţine că ar lua în calcul să se concentreze inclusiv pe actorie.

„Sunt tot eu în film. Răzvan mi-a cerut o secvenţă filmată de mine pe ultima sută de metri. Sunt eu, acasă, reacţionând la o secvenţă din film. E prima dată când apar într-un film. Am fost prea focusată pe proiectele mele, dar acum, pentru că am fost atât de aproape ei, acest lucru a aprins o flacară în mine. M-aş duce într-o direcţie de genul. De ce nu până la urmă? M-am apucat de vlogging acum 13 ani, sunt cu dinozaurii, zici că eu am făcut sigla de la Youtube. Am trecut prin multe praguri. Am crescut pe Youtube. Văd în continuare evoluţia mea, e ca şi cum am făcut un jurnal propriu, expus public.

M-am mai gândit să mă las, da, am avut şi momente de cădere. Oboseşti câteodată, te pierzi, nu mai înţelegi ce e cu tine. M-am trezit a doua dimineaţă şi mi-am revenit. Îmi dau seama a doua zi că nu pot să trăiesc fără video, fără camere. Nu mă pot dezice de ceea ce sunt. E domeniul meu preferat! (…)

Acum lucrez la Europa Express. Sunt zeci de ore. Noi trebuie să dormim mai puţin. Acesta e domeniul, dar avem şi momente de pauză”, a spus Bianca Adam, pentru CANCAN.RO.

NU RATA: Emil Rengle i-a făcut logodnicului cunoștință cu tatăl său. Cum a decurs întâlnirea, înainte de Asia Express 2025

„Părinţii nu aveau cum să mă ajute”

Chiar dacă job-ul din online îi aduce multă satisfacţie şi mereu găseşte forţă şi mtoivaţie pentru a continua în acest domeniu, Bianca Adam recunoaşte că, mai ales la debutul său pe Internet, criticile oamenilor o afectau destul de mult.

„La început mă afecta cel mai mult hate-ul. Se făceau grupuri întregi în care se spuneau lucruri şi intram şi eu… Nu avea cine să mă înveţe, atunci nu era ideea de bullying. Părinţii nu aveau cum să mă ajute decât să fie acolo lângă mine şi să mă susţină cu iubire. Ulterior, am înţeles care e tipologia de oameni care dau hate. Gura lumii nu o astupi niciodată, nu ai ce să faci”, a explicat vloggeriţa de la Asia Express.

În ceea ce priveşte vacanţele, creatoarea de conţinut recunoaşte că preferă România în detrimentul vacanţelor exotice, extrem de scumpe. Aşadar, vara aceasta, Bianca va merge, din nou, la munte.

„Eu nu prea sunt cu vacanţele. Sunt prea focusată pe muncă. Vacanţa pentru mine înseamnă munţii din România. Mereu au fost sursă mea de energie. Nu există vară fără de care să nu plec 10 zile în munţi, fără semnal”, a încheiat influenceriţa, pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Ce vor Emil Rengle și iubitul lui să facă cu marele premiu dacă vor câștiga Asia Express 2025. Nimeni nu se aștepta la asta!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.