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Bianca Giurcanu, primele declaraţii după eliminarea din semifinala Survivor: „O să-mi lipsească…”

De: David Ioan 07/06/2026 | 19:36
Bianca Giurcanu, primele declaraţii după eliminarea din semifinala Survivor: „O să-mi lipsească...”
Bianca Giurcanu, primele declaraţii după eliminarea din semifinala Survivor: „O să-mi lipsească...”. Foto: Captură Antena 1
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Bianca Giurcanu a părăsit competiția Survivor în semifinală, fiind prima concurentă eliminată în această etapă. Influencerița spune că nu se aștepta să ajungă atât de departe și admite că unul dintre regretele sale este faptul că nu a intrat în concurs încă din prima zi.

Eliminarea a venit cu multă emoție, iar Bianca Giurcanu a avut dificultăți în a-și stăpâni lacrimile după duel. Fosta Faimoasă a vorbit deschis despre experiența trăită în Republica Dominicană și despre modul în care reality show-ul a schimbat-o.

Bianca Giurcanu, primele declaraţii după eliminarea din semifinala Survivor

Bianca Giurcanu afirmă că perioada petrecută în junglă a scos-o complet din zona de confort și a pus-o în fața unor situații pe care nu le-ar fi imaginat. Ea spune că una dintre cele mai importante lecții învățate a fost să nu renunțe la ea însăși, indiferent de context.

„Și… s-a terminat, dar parcă abia acum începe totul. Experiența asta m-a scos din tot ce știam și m-a pus față în față cu mine. Fără filtre, fără confort, fără scuze. Doar eu, gândurile mele și dorința de a merge mai departe. Am învățat să trăiesc simplu, să accept ce nu pot controla și să nu renunț la mine, indiferent de situație”, a scris influencerița pe Instagram.

„O să-mi lipsească…”

Bianca recunoaște că au existat momente în care a simțit că nu mai poate continua, însă a învățat să meargă înainte chiar și atunci când totul părea imposibil. Ea consideră că și-a depășit limitele în Republica Dominicană și spune că îi vor lipsi energia jocurilor, oamenii și versiunea ei din competiție.

„Am simțit dor, oboseală, frustrare… dar și o fericire reală, pe care nu o poți explica, doar o simți. Am învățat să am răbdare, să accept și să merg mai departe chiar și atunci când părea imposibil. N-am fost cea mai bună, dar am fost prezentă 100%. Pentru mine, pentru echipă, pentru fiecare zi. Am ajuns acolo cu limitele mele și am plecat depășindu-le. O să-mi lipsească liniștea din haos, energia jocurilor, oamenii, natura… și versiunea mea de acolo. Mulțumesc pentru susținere. Povestea asta rămâne cu mine pentru totdeauna. Mulțumesc pentru tot. A fost real”, a transmis aceasta.

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Câte mii de euro a primit eliminata Bianca Giurcanu, pentru cele 17 săptămâni la Survivor

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