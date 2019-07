Bianca Rus a slăbit 60 de kilograme. Acum are picioare de manechin și poartă fustițe scurte. FOTO

“Există viață frumoasă după divorț!” Afirmația aceasta i se potrivește ca o mănușă artistei Bianca Rus, care, după ce s-a despărțit de Antonio Luigi Gottschling, ea și-a continuat lupta cu kilogramele în plus, a reușit să slăbească până acum 60 de kilograme și se bucură din plin de viață. Toate acestea, deși, divorțul nu a fost unul lipsit de scandaluri. De altfel, cei doi foști parteneri vor avea un nou proces în curând.

Bianca Rus, sexy și provocatoare după ce a slăbit 60 de kilograme

La 31 de ani, Bianca Rus are un trup de zeiță și ar putea oricând să defileze pe un catwalk în ținute sexy și provocatoare. După ce a slăbit 60 de kilograme în urma operației de micșorare a stomacului, cântăreața cântărește 50 de kilograme. Ea face sport și este foarte atentă ce mănâncă. “Iupiii! Am slăbit cinci kilograme. Sunt bine, sănătoasă. Am 50 şi ia-mă în braţe, 53, da. Mănânc sănătos, mănânc puţin, de exemplu astăzi am mâncat o salată de creveţi cu un strop de dulce. Fără uleiluri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie, vitamine. Sport? Fac şi sport. Mă încălzesc 10, 15 minute şi apoi bandă, steper.. nu mi-e poftă de nimic”, a declarat vedeta într-un interviu la o emisiune de la Antena Stars.

Zilele trecute, când a avut loc lansarea oficială a melodiei “Reset la inimă” a trupei André, Bianca Rus a atras toate privirile cu ținuta ei extrem de îndrăzneață. Artista a îmbrăcat o bluză cu o croială extravagantă… cu vedere la buric, dar şi cu decolteu adânc și o fustă mini. Ea nu a ratat ocazia de a se fotografia alături de Andreea Antonescu și Andreea Bălan.

Un nou proces în dosarul de divorț al cântăreței Bianca Rus și al lui Antonio Luigi Gottschling va avea loc luna viitoare. “Sunt bine. Sunt Bianca doar. Eu mă descurc, îmi fac cumpărături singură. Bărbaţii nu mă recunosc pe stradă. Nici nu vreau să aud de ei. Nu sunt pregătită să trec de etapa în care sunt. Sunt singură pentru că am avut supărările pe care le-am avut, au fost demult într-adevăr. Parcă nu mi-am revenit aşa, în interior. Exterior… sunt veselă, sunt ok. Viaţa merge mai departe”, a mărturisit vedeta recent.

În cadrul unui interviu mai vechi, oferit revistei VIVA!, Bianca Rus a vorbit despre schimbările din alimentația ei, după ce a fost supusă unei intervenții de micșorare a stomacului în cursul lui 2018: “(…) Am slăbit 60 de kilograme, iar până la Paşte (n.r.: de anul acesta) vreau să mai dau jos încă 5 kilograme. Am eliminat toate alimentele nesănătoase şi care îngraşă din meniu. Mănânc de trei ori pe zi, dar în cantitate mică. Nu mănânc niciodată cartofi cu carne sau orez cu carne”.