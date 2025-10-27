Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”

După 23 de ani de relație, Bianca și Cornel Păsat trec printr-o perioadă dificilă, fiind la un pas de divorț. Cei doi, care au împărțit nu doar viața personală, ci și scena, se confruntă acum cu tensiuni tot mai evidente. După ce soția dansatorului s-a mutat de acasă, ea s-a întors, însă au stabilit reguli clare.

Bianca și Cornel Păsat formează un cuplu de peste două decenii, legătura lor întinzându-se atât în plan personal, cât și profesional. Aceasta a fost una dintre membrele trupei de dans a soțului ei și a colaborat alături de el în numeroase proiecte artistice. La un moment dat, soția sa a ales să se mute din locuința conjugală, dorind o pauză pentru a-și clarifica gândurile și sentimentele. După o perioadă petrecută la distanță, aceasta s-a întors acasă, iar cei doi au decis să acorde o nouă șansă relației lor.

Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună

Acum, cei doi încearcă să pună bazele unui parteneriat echilibrat, stabilind reguli clare de conviețuire și împărțire a responsabilităților. Amândoi încearcă colaboreze și să mențină un mediu sănătos, mai ales pentru binele copilului lor, care rămâne prioritatea principală în viața ambilor părinți. Despre situația actuală, Cornel Păsat a declarat că, deși nu s-a ajuns încă la semnarea actelor de divorț, relația trece printr-o perioadă dificilă.

„Încă nu am divorțat, a fost și este în continuare o provocare, o problemă pe care trebuie să o trecem împreună. Nu sunt acte de divorț de semnat, dar sunt de semnat actele de comunicare și de înțelegere familială cu responsabilitățile fiecăruia pe foaia fiecăruia. Ne-am făcut două foi, fiecare spune ce îi place și ce nu îi place la partener, până la urmă suntem într-un parteneriat și trebuie să ne asumăm treaba asta. Pericolul nu a trecut”, a spus Cornel Păsat.

Cornel Păsat și soția sa, Bianca, dorm în camere separate

Cornel Păsat și Bianca trec printr-o perioadă delicată, marcată de distanță emoțională. Liderul de la Flamingo Boys a recunoscut că, în prezent, cei doi dorm separat, o dovadă că tensiunile nu s-au risipit complet. Cu toate acestea, el rămâne optimist și dispus să îi acorde soției timpul necesar pentru a-și clarifica sentimentele, punând mare preț pe importanța echilibrului și a respectului reciproc într-o relație.

„Dormim separat. E o problemă care sper eu să se rezolve curând, dar momentan nu s-au liniștit apele. Mai avem nevoie de timp. Eu nu prea mai am nevoie de timp, dar Bianca mai are nevoie de timp și am să i-l acord. Am ajuns la concluzia că amândoi trebuie să fim doi parteneri corecți, cu drepturi egale, și amândoi de comun acord trebuie să ne îndeplinim sarcinile și responsabilitățile în ceea ce privește viitorul și bunăstarea acestei familii”, a mai spus dansatorul.

