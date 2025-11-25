Bijuterii ascunse în pâine! Doi hoți români au uimit autoritățile din Elveția

Doi hoți au uimit autoritățile din Elveția. Doi români au fost arestați după ce oamenii legii au găsit în mașina lor mai multe bijuterii furate. Românii au fost inventivi, iar unele dintre obiectele prețioase erau ascunse chiar într-o pâine.

Luni dimineață, 24 noiembrie, ofițerii Biroului Federal pentru Vamă și Securitate la Frontieră (FOCBS) au oprit pentru control un vehicul care ieșea din țară. Mașina, cu număr de înmatriculare francez, a fost verificată, însă controlul a stârnit rapid suspiciuni, iar vameșii au fost surprinși de ce au găsit.

Bijuterii ascunse în pâine

Doi români au fost arestați în Elveția. La punctul de trecere a frontierei St. Margrethen, vama elvețiană a descoperit doi români care încercau să scoată din țară bijuterii furate. Obiectele prețioase erau ascunse meticulos în mașină, iar unele bijuterii au fost găsit chiar și într-o pâine.

Mașina în care se aflau hoții a fost verificată, iar imediat au fost ridicate suspiciuni. În urma verificărilor, ofițerii vamali au descoperit mai multe bijuterii, ceasuri și o monedă Vreneli de aur. Obiectele prețioase erau ascunse atât în compartimentul motor, cât și în interiorul mașinii. Mai mult, unele dintre ele erau depozitate într-un loc neașteptat: în interiorul unei pâini, ambalate cu grijă.

Din primele informații, bijuteriile fuseseră furate în timpul unui jaf comis în cantonul Zurich. Cei doi români au fost arestați și predați poliției cantonale St. Gallen, care a înaintat cazul poliției cantonale Zurich pentru continuarea anchetei.

Pentru moment nu este clar dacă cei bărbați au fost implicați direct în jaf sau doar transportau bijuteriile. Poliția nu a oferit încă informații despre alte persoane implicate. În acest caz o anchetă este în curs de desfășurare.

