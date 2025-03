Blat în spatele lui Bordea? Livia Eftimie și ”cadoul” de 100.000 de euro din partea lui Spike, după ce a dat ”semnale clare” că îl părăsește pe comediant

Divorțul dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie, chiar dacă a fost oficializat acum doi ani, încă provoacă ”ecouri”. Ce s-a întâmplat, însă, în vara lui 2022, când discuțiile despre despărțire erau deja în toi? Coincidență sau o mișcare calculată la perfecție? La acea vreme, Spike, fostul cel mai bun prieten al lui Bordea, a dat lovitura – a „furat” nu doar inima soției acestuia, dar ar fi făcut și un gest care ridică mari semne de întrebare! Livia și Spike aveau deja o înțelegere secretă înainte ca toți să afle? Se pare că acest „triunghi amoros” a fost mult mai vechi decât am fi crezut!

Chiar în momentul în care Cătălin Bordea declara că discuțiile despre despărțire fuseseră deja începute, în 2022, pare că și Spike lansa primele acțiuni ca să fie sigur că Livia va ajunge în brațele lui. Potrivit surselor CANCAN, acesta ar fi cumpărat în perioada respectivă o mașină de lux, iar bruneta, acum cu un aer de regină, conduce limuzina! Coincidență sau o mișcare bine ticluită pentru a-l da uitării pe fostul soț?

Mercedes-Benz AMG, un automobil de lux cu un preț de referință de aproximativ 100.000 de euro, a ajuns rapid să fie simbolul unei noi etape în viața Liviei, care, de altfel, a fost surprinsă recent la volanul acestei bijuterii pe patru roți de către CANCAN (Vezi mai multe imagini AICI ).

Bordea:” Mi-am luat mașina înapoi”

Era clar că Livia avea o slăbiciune pentru mașinile scumpe și puternice, dovadă fiind faptul că a continuat să conducă bolidul nou al fostului soț, chiar și după divorț. Asta, în contrast cu anii de căsnicie cu Bordea, când se mulțumea cu o modestă Skoda. Însă, în momentul în care Cătălin a aflat despre relația secretă dintre Livia și Spike – un secret știut deja de apropiații lor – și-a schimbat radical atitudinea față de fosta soție. Fără nicio ezitare, i-a cerut imediat mașina înapoi! Nu că Livia ar fi rămas fără un bolid, pentru că Spike, care deține un mic ”parc auto” cu mașini scumpe, i-a făcut rapid un ”upgrade”!

„I-o lăsasem ei și o plăteam eu, ca un gest de bun simț. Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi. Acum o conduc eu. Mașina e absolut fantastică”, a declarat Cătălin Bordea la vremea respectivă, în 2023, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Surprinzător este și faptul că, deși divorțase de Livia, CANCAN a aflat că Bordea nu o eliminase complet din afacerile sale, sperând probabil la o reconciliere. Însă pozele cu ea și Spike i-au fost lovitura finală. Cei doi erau deja implicați într-o relație mai veche decât și-a imaginat Cătălin. Ulterior, Bordea a făcut demersuri, iar după mai puțin de o lună de când CANCAN a publicat primele imagini cu amantlâcul anului (vezi pozele AICI), a scos-o din cea mai profitabilă firmă a lui!

Într-un mesaj postat pe Instagram, Livia a mărturisit și ea sacrificiile pe care le-a făcut pentru Cătălin de-a lungul celor 11 ani de relație.

„Am lăsat viața mea și m-am ocupat de viața lui. Nu cred că a avut o grijă până în 2023. Motiv pentru care am obosit… Am cerut ajutorul constant, dar l-am cerut doar în tăcere. Am plâns, am avut atacuri de panică și depresie, dar am dus totul singură„, a spus Livia, dezvăluind cât de greu a fost să poarte singură greutatea unei relații care ar fi fost mai mult despre Cătălin decât despre ea.

Deși i-a oferit Liviei cadouri scumpe, Spike se confruntă cu o realitate amară! Se pare că și mama lui l-a „curentat” după ce și-a trădat cel mai bun prieten, așa că și-a exclus fiul din afacerea de familie, lăsată moștenire de tatăl său, care a murit. Acum, singura sursă de venit a lui Spike ar fi doar afacerea care se ocupă de producții video. Mai multe detalii despre acest subiect puteți citi AICI.

