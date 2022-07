Blonda din imagine a comandat online această rochie neagră. Ireal ce a primit, de fapt, când i-a venit coletul acasă

O femeie a comandat online o rochie care ar fi trebuit să fie perfectă pentru o petrecere, dar a primit în schimb una care o făcea să arate ca un struț. Comanda a fost dată de pe ASOS, o platformă pe care foarte multe persoane au început să o utilizeze în ultima perioadă.

Foarte multe persoane au început să comande tot felul de accesorii și haine de pe mai multe platforme online, mai ales în perioada pandemiei. Chiar dacă în acest moment această perioadă a trecut, tot mai mulți oameni optează pentru această metodă de a face cumpărături, deoarece o consideră a fi mai rapidă.

VEZI ȘI: CE A PRIMIT O TÂNĂRĂ, DUPĂ CE A COMANDAT O ROCHIE DE 200 DE DOLARI PE INTERNET. DIN DOMNIȘOARĂ DE ONOARE S-A TRANSFORMAT ÎN DOMNIȘOARĂ DE…OROARE

Surpriza pe care a avut-o o femeie după ce a comandat o rochie de petrecere

Kate Snooks a decis că este momentul să își comande o rochie neagră, pentru o petrecere, confecționată din benzi subțiri de țesătură neagră, care ar putea imita cu succes penele. Modelul pe care l-a găsit online arăta foarte bine, tocmai de aceea a decis că merită să facă o asemenea investiție. Din păcate, în momentul în care i-a ajuns coletul acasă, Kate a avut parte de o surpriză neplăcută.

Fiind o persoană foarte urmărită pe TikTok, Kate Snooks a luat decizia de a posta un videoclip în care le-a arătat tuturor ce rochie a primit și ce rochie a comandat inițial. Femeia s-a arătat foarte dezamăgită de rezultatul final, susținând că nu se aștepta la acest rezultat.

„Ce am comandat vs ce am primit. De ce arăt ca un struț?”, a scris Kate în descrierea videoclipului de pe TikTok.

CITEȘTE ȘI: 3 SFATURI DESPRE CUM SĂ ÎMBRACI UN TRICOU BĂRBĂTESC LA SERVICIU ȘI SĂ ARĂȚI CA UN ȘEF

Mai multe persoane care o urmăresc pe femeie pe TikTok au anunțat că au pățit lucruri similare cu mai multe platforme care ar trebui să se ocupe de comercializarea și livrarea hainelor. Unii utilizatori au explicat că au primit mărimi mai mari, alții plângându-se că au primit mărimi mai mici sau modele care nu seamănă absolut deloc cu originalul.