Este una dintre cele mai frumoase femei din România și a știut mereu să strălucească sub lumina reflectoarelor. Nu ai crede, însă, că sub zâmbetul senin se ascunde multă durere princinuită de o boală din ce în ce mai întâlnită în Romania. Gina Pistol ar putea ajunge pe masa de operație, iar CANCAN.ro are toate detaliile.

A trecut mai bine de o săptămână de la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley, însă vedetele vorbesc și acum despre faptul că evenimentul a fost atât de minunat, încât poate fi considerat petrecerea anului. În prezent, cei doi soți se află în luna de miere și urmează să revină în țară chiar mâine. Vacanța a fost una extrem de scurtă din cauza obligațiilor contractuale lui Smiley, care filmează pentru PRO TV și are săptămânal concerte. Ce-i drept, Gina are un program ceva mai liber, după ce a demisionat de la Antena 1, acolo unde prezentat emisiunile “Chefi la Cuțite” și America Express încă de la lansarea lor. Motivul principal al deciziei frumoasei blondine a fost faptul că își dorește să petreacă mai mult timp cu fetița de doi ani și nu mai poate petrece cate 12 ore pe zi pe platourile de filmare.

(VEZI AICI: PROBLEMA DEZGUSTĂTOARE CU CARE GINA PISTOL SE CONFRUNTĂ DUPĂ NUNTA CU SMILEY. LE-A ARĂTAT TUTUROR)

Gina Pistol riscă să ajungă pe masa de operație

În spatele acestei hotărâri definitive stau, însă, mai mulți factori, pe care vedeta nu a dorit să-i facă publici. Conform informațiilor CANCAN.ro, problemele de sănătate nu i-au dat pace Ginei de când a născut.

”Ea se luptă de câțiva ani cu durerile de spate, dar după sarcină a început să aibă dureri insuportabile. Săraca, nici medicamente nu a putut lua cât timp a alăptat, a fost nevoită să trăiască în chinuri. Are o hernie cervicală ce va necesita operație la un moment dat. Acum, însă, Gina se menajează pe cât de mult poate, nu mai ridică deloc greutati, face niște exerciții pentru întărirea coloanei, mai ia medicamente, stă mai mult întinsă, se încalță din ce în ce mai rar pe tocuri. Vă dați seama ce dureri avea când trebuia să stea la emisiune câte 12-14 ore cocoțată pe tocuri?”, ne-au dezvăluit surse apropiate vedetei Antena 1.

“Îmi vine să-mi plâng de milă”

Inițial, blondina a crezut că se luptă cu o migrenă cumplită, dar o vizită la medic a deslușit misterul durerilor teribile de cap.

“Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme, nu dorm într-o poziție bună, am și probleme cu cervicală, dacă știți, dacă ați folosit vreo pernă care ajută la asta, recomandați-mi, vă rog din suflet, că nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri, am momente când nu mă doare, puține, dar și când mă doare îmi vine să-mi plâng de milă”, le transmitea Gina Pistol fanilor săi în urmă cu doi ani.

(NU RATA: GINA PISTOL, LA POLIȚIE! CE A PĂȚIT PREZENTATOAREA DE LA CHEFI LA CUȚITE IMEDIAT DUPĂ NUNTA CU SMILEY: ”NU AM CE SĂ FAC!”)

Probleme de sănătate după naștere

În vârstă de 42 de ani, Gina a avut mult de tras după aducerea pe lume a fiicei sale. A avut probleme cu căderea părului și dureri foarte mari de picioare. Și tenului frumoasei vedete a avut de suferit, la fel și pielea, făcând o urticarie severă.

”După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului… Eu așa cred. Nu știu, am o programare la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes. Le-am bifat aproape pe toate. Dacă mai e cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit. Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a spus prezentatoarea pe Instastory.