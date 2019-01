Prima dată Bogdan Ionescu, unul dintre foștii concurenți de la “Insula Iubirii”, a stârnit curiozitatea cu fotografia în care apărea lângă o femeie misterioasă, după care și-a asumat relația. Mai mult, într-un comentariu acid, el a dezvăluit când s-a despărțit, de fapt, de Hanne.

Citește și: A opta vedetă de la Antena 1, gravidă! A ținut sarcina secretă până în ultima lună

Bogdan de la “Insula Iubirii” a spus când s-a despărțit de Hanne. Și-a asumat relația cu femeia misterioasă

La scurt timp după ce a postat pe Instagram Stories o poză în care apare o femeie misterioasă, Bogdan de la “Insula Iubirii” a publicat pe aceeași rețea de socializare imaginea, iar la descriere a pus: “Be with somebody who melts your heart #feels #thatclick #perfecttime #thankyou (n.r.: Fii cu cineva care îți topește inima) #senzații #acelclick #timpperfect #îțimulțumesc”. Din această postare, mulți au înțeles că fostul soț al lui Hanne își asumă noua relație după divorțul-bombă. (Cupoane reduceri)

După ce a primit atât mesaje pozitive, cât și unele negative, el a răbufnit și a scris comentariul: “Suntem despărțiți de trei luni, este vreo regulă care spune cât timp trebuie să stai singur?”.

Citește și: Prima reacție a lui Bogdan de la “Insula Iubirii”, după ce Hannelore a anunțat că au divorțat!

Hannelore de la “Insula Iubirii” a confirmat divorțul de Bogdan Ionescu

Într-un mesaj postat pe pagina ei oficială de Facebook, Hannelore Ulrich a confirmat pe 12 ianuarie divorțul de Bogdan Ionescu.

“Realitatea pură și adevărată. Recunosc că în ultima vreme am mințit, da, am mințit și m-am mințit. Am plâns și nu știam de ce, am refuzat și nu știam pentru ce. Am ajuns la ideea că da, voi aveti dreptate, am mințit, mint și m-am mințit și v-am mințit. Și astfel am pierdut, am pierdut șansa să cunosc măcar un om minunat, pe el, prințul pe cal alb. Cine știe ce ar fi fost, poate mult, poate puțin, poate nimic, poate doar un prieten important. Am învățat ceva important datorită «Insulei iubirii»: că viața se trăiește nu se îngroapă, că sentimentele se recunosc şi nu se ascund, că oamenii se schimbă mereu și nu se cimentează pentru eternitate si că nu trebuie să ne fie frică, să ne ascundem. Să fim așa cum suntem.

Da, Andy e un barbat frumos si mi-a plăcut, e un barbat interesant, m-a atras si am vrut să mă ascund. Dar am greșit si realitatea ați văzut-o voi. Mă bucur că l-am cunoscut și, de asemenea, soțul meu sau fostul e un om bun, care m-a susținut şi care a fost alaturi de mine, am avut momente frumoase, dar şi grele, un bărbat lângă care m-am maturizat, am învățat şi față de care în unele situații am greşit, un om minunat, dar nu ne potrivim, poate nu acum sau poate nici in viitor. Dar asta nu e o problemă, experiențele vieții sunt bine venite, pentu asta trăim. Suntem diferiți si viața ne oferă surprize, să le trăim și să nu ne mințim!”.