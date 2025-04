Bombă în showbiz! Spike și Livia s-au despărțit!? Prima reacție a ”fostei” lui Bordea

Despărțire șoc în showbizul autohton. Femeia care i-a frânt inima lui Cătălin Bordea și prietenul cel mai bun care i-a furat soția nu mai formează un cuplu! Da, Livia și Spike s-au despărțit! Ce spune despre asta bruneta? CANCAN.RO are toate amănuntele.

Livia Eftimie și Spike nu mai formează un cuplu, iar vestea i-a luat prin surprindere chiar și pe apropiații acestora. Decizia despărțirii pare să-i fi aparținut brunetei, care ca și-n cazul lui Bordea, fostul soț pe care l-a părăsit în urmă cu aproximativ trei ani, „și-a luat jucăriile și a plecat”.

Livia Eftimie l-ar fi părăsit și pe Spike

Motivul pare să fi fost cam același pe care l-a invocat și-n relația sa precedentă. Mai precis, Livia ar fi fost nemulțumită de lipsa implicării totale a lui Spike în relația lor, potrivit unor surse din anturajul acestora!

Contactată de CANCAN.RO, fosta soție a lui Cătălin Bordea nu a negat informația pe care v-o prezentăm în exclusivitate. Ea a evitat însă să dea alte amănunte despre această idilă încheiată cu o despărțire.

„Nu doresc să comentez. Eu nu sunt persoană publică. Am înțeles interesul pentru mine când era Bordea la mijloc. Dar acum?”, a declarat aceasta în eclusivitate pentru CANCAN.RO.

„M-am învățat să fac totul singură”

La luni distanță după ce s-a despărțit de Bordea, pe care l-a înșelat cu cel mai bun prieten al acestuia, bombă detonată la vremea aceea tot de CANCAN.RO, Livia a dat vina pe fostul soț pentru faptul că relația lor ce avea o „vechime” de 12 ani, s-a încheiat cu un divorț.

„În 2012 l-am cunoscut pe Cătălin. De la început m-am învățat să fac totul singură pentru că nu aveam niciun fel de support din partea lui. Am considerat că el trebuie să-și vadă de show-urile lui, iar eu să țin restul. Să iau hotărâri, să țin legătura cu toată lumea, să încerc să-i țin prietenii aproape, să-I fac viața ușoară din toate punctele de vedere. Problemele lui erau mai importante decât cee ace aș fi putut eu să am. Am tot tras semnale de alarmă că aș avea nevoie de un om pe care mă pot baza, că nu pot să le duc singură pe toate”, scria aceasta, printre altele, pe Instagram.

Livia Efitmie, despre Spike: „ Simțeam că îl înțeleg și că m-ar înțelege”

Tot atunci, Livia a spus că de Paul, alias Spike, s-a apropiat într-un moment greu pentru acesta, când practice a încercat doar să-l ajute:

„Noi ne știam din 2014. În 2016 a trecut printr-o depresie destul de urâtă, moment în care eu am încercat să-l ajut, însă prin prisma lui Cătălin. Îl rugam să iasă cu el, să-l scoată la un suc, să mergem la film, să încercăm să-l scoatem din momentul ăla prost. Paul l-a ajutat cu niște treburi pentru niște piese. Era un schimb echitabil până la un punct. Când Paul a avut nevoie de mai mult suflet, iar Cătălin nu a fost dispus sau nu avea de unde să-l dea, relația lor a încetat atunci. Eu am ținut legătura cu Paul. Am fost prieteni foarte buni. Simțeam că îl înțeleg și că m-ar înțelege”.

Livia a divorțat de Cătălin Bordea în vara anului 2022, când deja se afla într-o relație cu Spike, cel care fusese cavaler de onoare la nunta comediantului cu fosta soție.

