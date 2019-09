Bote a ”renăscut”! Imagini în premieră din rezerva de spital a designerului

În urmă cu două săptămâni, Cătălin Botezatu a fost operat de urgență, în Turcia. Cu toate că recuperarea este una extrem de grea, celebrul designer pare că a ”renăscut” după intervenția chirurgicală. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini din rezerva de spital a celebrului creator de modă. (CITEȘTE ȘI: TATĂL COPILULUI ANNEI LESKO, PRIMELE ȘI SINGURELE DECLARAȚII DESPRE ”DIVORȚ”)

Deși a fost depistat cu o boală foarte gravă, celebrul designer a fost operat cu succes, iar acum starea lui se îmbunătățește văzând cu ochii. Cătălin Botezatu poate spune cu mâna pe inimă că este un om iubit de Dumnezeu! (CITEȘTE ȘI: BĂNICĂ JR. ȘI LAVINIA PREGĂTESC BOTEZUL ANULUI! I-AM FILMAT LA ”NEGOCIERI” PENTRU MENIU)

În urmă cu fix doua săptămâni, celebrul bărbat a fost internat într-un spital din Istanbul, acolo unde o echipă de medici profesioniști s-a chinuit timp de șase ore să-i elimine o tumoră care-i punea viața în pericol. Intervenția chirugicală a fost declarată un real succes, însă recuperarea este destul de anevoioasă, pentru că Bote a avut de îndurat dureri cumplite.

Bote a ”renăscut”!

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) a intrat în posesia unor fotografii și a unor informații uluitoare și de ultimă oră despre starea de sănătate a renumitului creator de modă Cătălin Botezatu. Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, de câteva zile, Bote a scăpat de perfuzii și a început să se hrănească normal. Ba, mai mult decât atât, conform surselor citate, celebrul designer a făcut și primii pași prin salon.

Cătălin Botezatu s-a lăsat fotografiat în rezerva în care este internat în clinica din Turcia. Încrezător și cu un zâmbet larg pe față, celebrul designer a pozat alături de doi dintre medicii care i-au salvat viața. (NU RATA: CUMNATA ANTRENORULUI DE LA ”U21” A RENUNȚAT LA DOLIU ȘI…)

”Cătălin se află în perioada de recuperare. A început să meargă și să se hrănească normal. A mers prin salon sub atenta supraveghere a asistentelor medicale. Chiar dacă a scăpat de perfuzii, Cătălin trebuie să respecte un regim strict. Nu are voie să mânânce orice și oricât. Nu are dreptul la vizite și nici la telefonul mobil. În rezerva lui intră doar medicii și asistentele medicale”, a mărturisit o persoană din anturajul designerului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

”Am simțit că moartea bate la ușă”

”Stomacul meu e puțin umflat. M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente în salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?! Medicii sunt nemaipomeniți! Aveam o durere care se mișca de colo-colo, nu i-am dat importanță. Am făcut un control total, i-am spus dlui doctor că mă doare în stomac ceva. S-a sfătuit cu alți medici. (VEZI AICI: Cum l-a fotografiat Adrian Minune pe Cătălin Botezatu, după ce a fost operat de tumoră rară)

Mi-a zis că e apendicele. De jurul împrejurul apendicelui sunt niște săculeți, dacă se lipesc de apendice nu e bine, dar nu îmi închipuiam că e așa. Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul.(…) Nu m-am speriat. Accepți orice atunci când știi că bate la ușă cineva, am simțit că moartea bate la ușă. Am avut numai coșmaruri, lumea nu știe prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram”, a declarat designerul într-un interviu TV.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)