BREAKING | A murit Ozzy Osbourne la vârsta de 76 de ani

Doliu în lumea muzicii rock! Ozzy Osbourne a murit la vârsta de 76 de ani. Legenda heavy metal se reunise în urmă cu doar câteva săptămâni cu trupa Black Sabbath, alături de care a susținut un concert de adio pe scena de la Villa Park.

Vestea tristă a fost transmisă într-un comunicat de familia starului heavy metal, potrivit news.sky.com:

„Cu mai multă tristețe decât pot exprima simplele cuvinte, trebuie să vă anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a decedat în această dimineață. A fost alături de familia sa și înconjurat de dragoste.”

A murit Ozzy Osbourne

După cum vă spuneam, Ozzy Osbourne se reunise în urmă cu puțin timp cu trupa Black Sabbath pentru a susține un concert de adio. În timp ce cânta de pe un tron, acesta le-a spus fanilor:

„Nu aveți nicio idee ce simt. Vă mulțumesc din adâncul inimii mele.”

Concertul de la Villa Park a fost anunțat la începutul acestui an de Sharon. Acesta spunea atunci că își dorește să le ofere fanilor „despărțirea perfectă”.

Ozzy Osbourne a fost pionier în heavy metal cu trupa „Black Sabbath”, înainte de a cunoaște succesul. Starul a fost cunoscut pentru piese recum „Iron Man”, „Paranoid”, „War Pigs”, „Crazy Train” și „Changes”, atât alături de colegii de trupă, cât și solo.

Faima acestuia s-a amplificat datorită show-ului MTV din ani 2000, The Ousbournes, care descria viața starului, alături de soția lui Sharon și doi dintre copiii lor, Kelly și Jack.

Vedeta a avut boala Parkinson și a suferit mai multe probleme de sănătate în ultimii ani.

De-a lungul cariei sale, starul a fost inclus de două ori, cu trupa Black Sabbath și ca și artist solo în UK Music Hall of Fame și în US Rock And Roll Hall Of Fame.

De asemenea, el are o stea pe Hollywood Walk Of Fame, una pe Broad Street din Birmingham, un Ivor Novello și cinci premii Grammy din 12 nominalizări.

