BREAKING | Un taximetrist a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni în Timișoara!

Au fost clipe de panică într-un mall din Timișoara. Un taximetrist a intrat cu mașina într-un grup de persoane care așteptau la coadă la o covrigărie.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de joi, 26 iunie, în fața centrului comercial Shopping City din Timișoara. Un șofer de taxi, în vârstă de 65 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat într-un grup de oameni care așteptau la coadă la o patiserie. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de salvare SMURD și pompieri.

Un taximetrist a intrat în plin într-un grup de oameni

În urma impactului, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost grav rănită, un bărbat de 34 de ani a suferit răni, iar un alt bărbat a fost transportat de urgență la spital. Șoferul de 65 de ani nu își explică ce s-a întâmplat. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

Ancheta erste în desfășurare, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

“La data de 25 iunie 2026, în jurul orei 17:00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timişoara. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit că un bărbat în vârstă de 65 de ani, în timp ce conducea un autoturism în parcarea unui centru comercial din municipiu, ar fi pătruns pe o zonă destinată pietonilor, surprinzând şi accidentând o femeie şi doi bărbaţi, oprindu-se ulterior într-o societate comercială din zonă. Totodată, şi celelalte două persoane au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ ”, a transmis, joi, IPJ Timiş.

Cine era Gabriel Manolache, tânărul mort în accidentul de la Golești. Mesaje sfâșietoare ale apropiaților

Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți. Un șofer bulgar a murit după ce a intrat cu duba pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR