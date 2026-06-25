Acasă » Știri » Cine era Gabriel Manolache, tânărul mort în accidentul de la Golești. Mesaje sfâșietoare ale apropiaților

Cine era Gabriel Manolache, tânărul mort în accidentul de la Golești. Mesaje sfâșietoare ale apropiaților

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 11:57
Cine era Gabriel Manolache, tânărul mort în accidentul de la Golești. Mesaje sfâșietoare ale apropiaților
Cine era Gabriel Manolache, tânărul mort în accidentul de la Golești. Mesaje sfâșietoare ale apropiaților
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Gabriel Manolache, un tânăr de doar 18 ani, considerat un elev model la Colegiu Național „Unirea” din Focșani, și-a găsit sfârșitul într-un mod absolut teribil. Un accident de o violență extremă i-a retezat toate aripile exact în perioada în care trebuia să susțină examenul maturității.

Nenorocirea s-a petrecut în toiul nopții pe tronsonul sângeros DN2-E85. Gabriel se întorcea de la Capitală, unde își dăduse tot interesul pentru viitorul său, urmând cursuri intense pentru a fi admis la Facultatea de Arhitectură. Din nefericire, la o intersecție blestemată din zona Golești, mașina condusă de adolescent s-a izbit violent de o autoutilitară.

Un tânăr de doar 18 ani a murit

Impactul a fost atât de năucitor, încât băiatul a rămas captiv între fiarele contorsionate, complet inconștient. Salvatorii l-au preluat în stare critică și l-au transferat rapid la secția de Neurochirurgie din Galați. După o luptă contra cronometru, corpul său a cedat din cauza leziunilor cerebrale extrem de grave.

Distruși de durere și cu sufletele făcute bucăți, părinții lui Gabriel, oameni extrem de respectați, o profesoară și un antreprenor, au găsit puterea supraomenească de a face un miracol pentru alte suflete aflate la hotarul dintre viață și moarte.

În ciuda șocului imens provocat de pierderea unicului lor fiu, aceștia au semnat acordul pentru prelevarea de organe. Printre lacrimi amare, au oferit o șansă uriașă la viață unor pacienți care se zbăteau în agonie pe paturile de spital.

Colegii dau examenele cu ochii în lacrimi

Vestea neagră a căzut ca un trăsnet peste profesorii și colectivul de la profilul Matematică-Informatică al Colegiului Național „Unirea”. Diriginta clasei și adolescenții care acum susțin probele Bacalaureatului sunt complet devastați. În loc să sărbătorească finalul liceului alături de Gabriel, aceștia sunt nevoiți să își ia rămas bun de la cel care le-a fost un prieten de nădejde.

Coliziunea de coșmar de la Golești nu a adus doar moartea tânărului de 18 ani, ci a lăsat în urmă și alte victime care au avut nevoie de îngrijiri medicale imediate. Echipajele de salvare au transportat de urgență la spital:

  • Un copil de doar 8 ani, diagnosticat cu fracturi severe și multiple traume la un braț;
  • Un adolescent de 13 ani, care a suferit răni la nivelul feței și picioarelor;
  • Un bărbat de 42 de ani, tratat pentru o lovitură puternică la cap;
  • Șoferul celeilalte mașini (25 de ani), care a suferit traume în zona lombară.

Oamenii legii au deschis o anchetă penală amplă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs această nouă tragedie pe șoseaua care continuă să înghită vieți nevinovate din cauza vitezei și a neatenției.

VEZI ȘI: Influencerița Anna Clara a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 27 de ani

Accident grav în Mehedinți! Un microbuz și un autotren s-au ciocnit: o persoană a murit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Știri
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii au rămas fără cuvinte
Știri
Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii au rămas…
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup...
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid oameni, clădirile o fac“
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația...
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
Digi24
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii!...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până și pe vecinul său, Dorian Popa
Click.ro
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până...
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău
Digi 24
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea...
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
Promotor.ro
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Rolul de 2 miliarde $ pe care Matt Damon a fost la un pas să îl refuze
go4it.ro
Rolul de 2 miliarde $ pe care Matt Damon a fost la un pas să...
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila ...
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii ...
Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii au rămas fără cuvinte
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, ...
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate în interceptările realizate de DNA în dosarul de corupție
Dorian Popa și-a anulat luna de miere! Motivul care i-a schimbat complet planurile
Dorian Popa și-a anulat luna de miere! Motivul care i-a schimbat complet planurile
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani! Fanii au fost surprinși să îi vadă ...
Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani! Fanii au fost surprinși să îi vadă în această ipostază
Vezi toate știrile