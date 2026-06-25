Cine era Gabriel Manolache, tânărul mort în accidentul de la Golești. Mesaje sfâșietoare ale apropiaților

Gabriel Manolache, un tânăr de doar 18 ani, considerat un elev model la Colegiu Național „Unirea” din Focșani, și-a găsit sfârșitul într-un mod absolut teribil. Un accident de o violență extremă i-a retezat toate aripile exact în perioada în care trebuia să susțină examenul maturității.

Nenorocirea s-a petrecut în toiul nopții pe tronsonul sângeros DN2-E85. Gabriel se întorcea de la Capitală, unde își dăduse tot interesul pentru viitorul său, urmând cursuri intense pentru a fi admis la Facultatea de Arhitectură. Din nefericire, la o intersecție blestemată din zona Golești, mașina condusă de adolescent s-a izbit violent de o autoutilitară.

Un tânăr de doar 18 ani a murit

Impactul a fost atât de năucitor, încât băiatul a rămas captiv între fiarele contorsionate, complet inconștient. Salvatorii l-au preluat în stare critică și l-au transferat rapid la secția de Neurochirurgie din Galați. După o luptă contra cronometru, corpul său a cedat din cauza leziunilor cerebrale extrem de grave.

Distruși de durere și cu sufletele făcute bucăți, părinții lui Gabriel, oameni extrem de respectați, o profesoară și un antreprenor, au găsit puterea supraomenească de a face un miracol pentru alte suflete aflate la hotarul dintre viață și moarte.

În ciuda șocului imens provocat de pierderea unicului lor fiu, aceștia au semnat acordul pentru prelevarea de organe. Printre lacrimi amare, au oferit o șansă uriașă la viață unor pacienți care se zbăteau în agonie pe paturile de spital.

Colegii dau examenele cu ochii în lacrimi

Vestea neagră a căzut ca un trăsnet peste profesorii și colectivul de la profilul Matematică-Informatică al Colegiului Național „Unirea”. Diriginta clasei și adolescenții care acum susțin probele Bacalaureatului sunt complet devastați. În loc să sărbătorească finalul liceului alături de Gabriel, aceștia sunt nevoiți să își ia rămas bun de la cel care le-a fost un prieten de nădejde.

Coliziunea de coșmar de la Golești nu a adus doar moartea tânărului de 18 ani, ci a lăsat în urmă și alte victime care au avut nevoie de îngrijiri medicale imediate. Echipajele de salvare au transportat de urgență la spital:

Un copil de doar 8 ani, diagnosticat cu fracturi severe și multiple traume la un braț;

Un adolescent de 13 ani, care a suferit răni la nivelul feței și picioarelor;

Un bărbat de 42 de ani, tratat pentru o lovitură puternică la cap;

Șoferul celeilalte mașini (25 de ani), care a suferit traume în zona lombară.

Oamenii legii au deschis o anchetă penală amplă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs această nouă tragedie pe șoseaua care continuă să înghită vieți nevinovate din cauza vitezei și a neatenției.

VEZI ȘI: Influencerița Anna Clara a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 27 de ani

Accident grav în Mehedinți! Un microbuz și un autotren s-au ciocnit: o persoană a murit