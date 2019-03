Brigitte ar fi căzut în păcat, atunci când sub plapuma lui Pastramă s-a băgat. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) Cei doi logodiți, Brigitte și Florin, ar fi trecut la fapte atât de intime încât partenerii lor de viață s-au decis să le spună adio definitiv. Pe lângă săruturile pasionale, ei s-au scăldat în aceeași apă în cadă și au înnoptat îmbrățișați… Pentru faptele sale, Brigitte, de religie penticostală, ar risca să fie exclusă din biserică. (10 motive sa alegi videochat)

„Am vrut o familie, am visat ceea ce oamenii au în mod normal și n-am avut. Vreau o familie, este unicul lucru pe care mi-l doresc, o familie. Atât. Și n-o să pot s-o am niciodată în condițiile astea”, spunea la un moment dat Brigitte. (VEZI AICI: Brigitte a părăsit Ferma, iar noi avem primele imagini după revenirea acasă!)

„De la el nu am pretenții, că are două clase, dar aveam pretenții de la ea…”

După o lună petrecută în fermă, departe de logodnicul Cornel, fosta soție a lui Ilie Năstase ar fi început să râvnească la Pastramă, craiul care se pregătea de însurătoare cu Raluca Podea. Cei doi logodnici și-au văzut jumătățile la televizor în ipostaze apropiate, împărțind aceeași cadă sau aceeași plapumă. Atât Cornel, cât și Raluca au pus punct relațiilor în care erau implicați și și-au vărsat împreună durerea pe aceeași canapea.

„Păi, tocmai! De la el nu am pretenții, că are două clase, dar aveam pretenții de la ea. Ea, când a intrat în fermă, știa că e cu mine. Am decis să pun punct acestei relații de doi ani de zile pe care am avut-o cu acest om josnic. E de cea mai joasă speță. În primul rând, că nu mă compari cu nimeni pentru că eu sunt eu și nu mă pot compara nici cu X, nici cu Y și cu atât mai mult cu cea mai bătrână care e mai bătrână și decât biblia. Înțelegi? Nu e cazul. Ești pocăită? Ce pocăită ești tu, ești nebună? Unde te pocăiești? Ce pocăită ești când te duci și te târăști cu toți, înjuri, faci pe nebuna și arăți cine ești. Cine ești tu, dacă nu era Ilie Năstase, nici nu se auzea de Brigitte Sfăt, că ea dă sfaturi, dar habar n-are„, spunea Raluca Podea pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (NU RATA, AICI: Claudia Pavel, noi dezvăluiri despre experiența de la Fermă)

„De Dumnezeu nu-şi bate nimeni joc”

Brigitte, de religie penticostală, ar risca acum excluderea din biserică pentru gesturile de la Fermă. „Sora” Dana Roba, fosta iubită a lui Nicolae Guță, a pus-o la punct pe Brigitte pentru ieșirile neortodoxe: „Ceea ce ea a făcut, fiind femeie pocăită, ea este penticostală, eu zic că ea n-a făcut bine. Eu cred că ea l-a lăsat pe Dumnezeu de-o parte în momentul în care ea a făcut ceea ce a făcut. Nu ştiu ce au zis pastorii de la noi, de la Biserică, probabil este exclusă din Biserică pentru comportamentul pe care l-a avut. Biserica Penticostală te pune de-o parte şi te exclude din peisaj. Nu mai ai voie să iei cina, nu mai ai voie să cânţi, nu mai ai voie să te rogi.

Ea a crezut probabil că poate să facă un compromis cu Dumnezeu, nu, ea a făcut compromis cu Satana în momentul ăla. Nu poţi să apari în bikini şi în rochie transparentă şi să mai şi spui de şapte ori, în rochia aia, că tu eşti penticostală. De Dumnezeu nu-şi bate nimeni joc, ea şi-a bătut joc de ea. Biblia spune că trebuie să te comporţi cuviincios. Ea a fost porno, n-a fost cuviincioasă„. (VEZI ȘI: Cream a ”măturat pe jos” cu Brigitte! Avem declarațiile care dinamitează showbizul)

„Este genul de om care umblă după babe și după femeile cu bani”

Raluca Podea spune că lucrurile nu vor rămâne așa și o avertizează pe Brigitte că va avea de-a face cu furia ei. Ba chiar i-a vândut și-un pont despre bărbatul cu care a picat în păcat. „Este genul de om care umblă după babe și după femeile cu bani. S-a îndrăgostit, era leșinat după mine, tremura când mă vedea. S-a săturat și el atâția ani de atâtea babe. Pot să le enumăr dacă vrei sau să aduc niște dovezi. Să-ți arăt cu ce fel de femei a umblat el înainte, tocmai din cauza asta are atracție la babe și la femei care au doi, trei lei. Că și eu am avut doi, trei lei în relația asta. El nu mi-a dat nimic în doi ani de zile. Nimic! Și când spun nimic, chiar nu mi-a dat nimic„, spunea Raluca Podea, fosta logodnică a lui Florin Pastramă, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

