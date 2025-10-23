Bucurie mare în showbiz! Elena Matei de la Chefi la cuțite a devenit mămică pentru a doua oară

Clipe de neuitat pentru o fostă concurentă a emisiunii Chefi la cuțite! Femeia a devenit mamă pentru a doua oară și a împărtășit întreaga experiență cu fanii din online. Vezi în articol!

Este vorba despre Elena Matei. Familia fostei concurente s-a mărit cu apariția unei fetițe perfect sănătoase, aduse pe lume prin cezariană. Deși și-a dorit să nască pe cale naturală din cauza primei nașteri realizate prin cezariană care a traumatizat-o, Elena a fost nevoită să nască tot prin cezariană și le-a povestit internauților prin ce a trecut.

Fosta concurentă Chefi la cuțite a povestit experiența nașterii

Femeia a povestit că prima naștere prin cezariană a traumatizat-o, dar a doua a fost diferită. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a gestionat mai ușor a doua operație, știind deja la ce să se aștepte.

După ce a adus pe lume al doilea copil, Elena a făcut prima postare pe rețelele de socializare, acolo unde a vorbit despre experiența avută la a doua naștere. Deși și-a dorit o naștere naturală, ea a fost nevoită să apeleze la cezariană.

De asemenea, fosta concurentă Chefi la cuțite a avut un mesaj pentru mamele care aleg cezariana și a vrut să le asigure că asta nu le face mai puțin femei și că nu le sunt inferioare celor care nasc natural, toate, indiferent de alegere, fiind eroine.

„Acest video l-am făcut să-mi aduc aminte cât de puternică am fost. Să-mi aduc aminte cât de curajoasă am fost. Recunosc, prima cezariană a fost traumatizantă pentru mine, la fel ca prima ridicare, primul strănut, primul mers cu mașina către casă. Mi-a fost teamă pentru cea de-a doua cezariană, comparam cu prima și eram speriată. Atunci a fost grea atât nașterea cât și recuperarea. Mi-am dorit din tot sufletul să nasc natural și m-am pregătit pentru asta, dar din păcate lucrurile s-au aliniat altfel. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin mamă sau că am ales varianta ușoară. A doua cezariană am simțit-o oarecum mai „ușoară’, știam ce mă așteaptă și șocul nu a mai fost atât de puternic. Prima ridicare a fost diferită, chiar dacă am amețit după primele 2 minute, nu este ușor deloc!! Mi-a fost teamă să vă povestesc până acum experiențele mele cu nașterea, nu voiam să „bag frică în voi’. Fiecare experiență este diferită, dar mie una mi-ar fi plăcut să fiu puțin mai pregătită psihic pentru asta, să văd mai multe video-uri și să aud experiențe cât mai reale și adevărate, poate mă simțeam mai pregătită și șocul nu era atât de mare. Naștere naturală sau naștere prin cezariană, oricare ar fi ea, felicitări tuturor mamelor! Sunteți puternice, sunteți eroine, sunteți tot! Meritați tot ce este mai bun în această lume! Să nu uitați asta niciodată despre voi! Meritați tot!”, a scris ea pe Instagram.

