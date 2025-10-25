Bunurile lui Felix Baumgartner, în valoare de aproape un milion de euro, scoase la licitație!

După trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a decis să scoată la licitație bolizii de lux ai acestuia. Aceștia ar avea o valoare totală de 900.000 de euro. Ce modele rare pot fi cumpărate? Află în articol!

Felix Baumgartner a murit în Italia în timpul unui accident cu parapanta, în urmă cu aproape trei luni, la vârsta de 56 de ani. Iubitul Mihaelei Rădulescu a pierdut controlul aparatului de zbor și a căzut în gol.

Bolizii de lux ai lui Felix Baumgarnter, scoși la vânzare

Familia celebrului parașutist s-a decis să vândă trezi bolizi de lux care i-au aparținut acestuia. Obiectele scoase la licitație ar avea în total o valoare de 900.000 de euro.

Este vorba despre un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R și un Mercedes G500 Brabus.

Cu toate că inițial s-a stabilit că Baumgartner ar fi murit din cauza unui infarct în timp ce se afla la înălțime sau chiar că parapanta ar fi avut probleme tehnice, procurorii au dezmințit aceste ipoteze.

Anchetatorii au descoperit faptul că parapanta nu avea nicio problemă tehnică. Potrivit procurorului Raffaele Iannella, Felix Baumgartner a murit din cauza unei erori umane. Mai exact, iubitul Mihaelei Rădulescu ar fi pierdut din altitudine în timpul coborârii în spirală, astfel nereușind să mai controleze parașuta.

Deși avea o parașută de rezervă, el suferise deja o fractură de coloană și leziuni incompatibile cu viața.

În urmă cu mai bine de o lună, Mihaela Rădulescu s-a întors pentru prima dată în țară, de la moartea partenerului ei. Pentru a-i aduce un ultim omagiu omului iubit, vedeta noastră a participat la Bucharest International Air Show (BIAS), susținut la Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero.

CITEȘTE ȘI:

Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte bune după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner