Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor rămâne șocați: „M-a pus să fac avort”

O fostă concurentă de la Mireasa a trecut printr-un calvar de neimaginat! După ce s-a căsătorit în cadrul show-ului matrimonial, viața femeii a luat o întorsătură neașteptată. Proaspăt măritată, a trebuit să țină piept cu cele mai crunte probleme care ar putea exista într-o căsnicie: relații extraconjugale, sarcină nedorită de partener, probleme cu soacra și depresie! Tânăra a vrut să își pună capăt zilelor! CANCAN.RO deține toate informațiile uluitoare, așa că dați scroll și urmăriți până la final!

Bogdana și Liviu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Mireasa, sezonul 8. Cei doi s-au cunoscut, s-au plăcut, au decis să intre într-o relație, iar la sfârșitul show-ului matrimonial de pe Antena 1, s-au și căsătorit! Nimeni și nimic nu prevestea ce urma să se întâmple la scurt timp după ce au plecat acasă, căci relația lor părea că merge ca pe roate, exceptând conflictele cuplului cu doamna Mirela, mama lui Liviu, chiar și pe parcursul emisiunii. Bogdana și-a făcut curaj și a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre calvarul prin care a trecut. Femeia a ajuns în pragul sinuciderii!

„M-a obligat să fac avort. Am vrut să îmi iau viața!”

La scurt timp după ce au plecat din casa Mireasa, au început tensiunile și problemele în căsnicie. Tânăra explică cu lux de amănunte calvarul prin care a trecut alături de Liviu, fostul ei soț:

„După ieșirea din emisiune, totul a decurs frumos, chiar credeam că vom rămâne așa mereu, apoi ușor, ușor s-au schimbat lucrurile. Din păcate, fiecare vedea viața altfel. Eu am început să fiu foarte critică cu el, din cauza că nu puteam să accept stilul lui de viață și bineînțeles că el s-a îndepărtat și și-a reluat activitățile și anturajul de dinainte de emisiune. Aceasta a fost cea mai mare problemă a relației, după care au urmat multe altele mai mărunte. În final, s-a despărțit de mine pe motiv că nu ne înțelegem. Eu fiind însărcinată atunci, mama lui nu a acceptat și el a urmat decizia ei, aceea de a mă obliga să fac avort. Pentru mine a fost o perioadă foarte grea, nu m-aș fi gândit o secundă că voi face un avort. Eu nu omor nici măcar o muscă, nu mănânc carne, din milă față de animale. M-am simțit umilită și foarte rănită”, a declarat Bogdana, fosta concurentă de la Mireasa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Problemele nu se opresc aici. Tânăra a vrut să își ia viața într-un moment critic, atunci când a aflat că Liviu avea o relație extraconjugală cu o damă de companie. Bogdana a povestit totul, fără ocolișuri:

„Într-adevăr, după toate cele întâmplate, am avut niște stări depresive care mi-au fost alimentate de Liviu până în decembrie anul trecut, deoarece după despărțire el m-a amăgit în continuare că ne împăcăm. Problema a fost că el deja era cu o femeie care lucrează ca damă de companie și pe mine m-a terminat psihic acest lucru. După sărbători am decis să pun punct și să divorțăm pentru că nu puteam să stau în asemenea conjunctură, oricât de mult îl iubeam. Stările mele s-au agravat și din cauza lipsei unei familii, eu nu am avut o familie tocmai normală , situația financiară, toate au creat un rezultat rău. Am vrut să îmi iau viața”, a dezvăluit Bogdana, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Bogdana este într-o nouă relație!

Tânăra s-a dovedit a fi o femeie foarte puternică! După ce a trecut printr-o căsnicie care a lăsat urme adânci, ușor, ușor rănile se vindecă, iar acum și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat:

„Cu viața sentimentală în momentul de față sunt foarte bine, sunt cu cineva, dar voi dezvălui atunci când voi simți că este momentul. Important este că ne înțelegem bine și că mă face fericită. Și mi-a fost alături și în acea perioadă urâtă prin care am trecut. Cel mai mult m-a ajutat rugăciunea, eu cred în Dumnezeu și am simțit mereu că mi-a fost alături în cele mai rele momente. M-au ajutat mult și oamenii apropiați, chiar și cei din familie mi-au fost mai mult alături atunci. Acele stări mi-au dispărut, privind înapoi nici nu îmi dau seama cum am putut recurge la un asemenea gest, dar sună poate ciudat, am avut nevoie de asta ca să realizez că nu este totul atât de negru și că este ok ca lucrurile să nu funcționeze mereu cum ne dorim, deoarece Dumnezeu ne pregătește ceva mai bun”, a mai spus fosta concurentă de la Mireasa.

