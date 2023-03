Adriana Bahmuțeanu ajungea la proces cu iubitul ei grec, Nikos Papadopoulos, pe care-l acuza că a agresat-o. Nu a fost doar atât. Plângerea ei a curs, în timpul procesului, ieșind la iveală momentele tensionate din timpul relației celor doi. Jurnalista avea să facă dezvăluiri tulburătoare, pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate.

Adriana Bahmuțeanu reușea să obțină un ordin de protecție provizioriu împotriva artistului grec, de cinci zile, apoi se ajungea în instanță. Jurnalista a cerut prelungirea ordinului, pentru că se simțea, după cum a dezvăluit, amenințată. În ciuda acuzelor, și nu au fost puține, pe care i le-a adus, grecul avea să aibă câștig de cauză.

”Am reclamat violența sexuală!”

CANCAN.RO are motivarea deciziei prin care Nikos scăpa de restricțiile legii, în care se regăsesc pasajele tulburătoare. Este vorba de agresiune, de furt, de abuz sexual, acuzele pe care Bahmu i le-a adus celui care i-a fost iubit.

,,Relaţia noastră a încetat în urmă cu un an, l-am evacuat în repetate rânduri din domiciliul meu, am schimbat broaştele la uşă, însă m-a urmărit. Anul acesta, a plecat de patru ori din domiciliu, dar a revenit. Evenimentele reclamate au avut loc la sfârşitul lunii iunie, când i-am cerut să părăsească domiciliul, imobilul fiind al mamei mele. Au fost mai multe incidente”, a acuzat Adriana Bahmuțeanu.

Tot ea a mai spus că Nikos a urmărit-o în fața blocului, mai mult, a intrat peste ea și i-a cerut să reia relația. ”Am depus plângere, am specificat că mă urmăreşte, mă hărţuieşte şi că îmi e frică pentru viaţa mea. M-a lovit în repetate rânduri, ultima dată m-a împins când a vrut să intre peste mine, schimbasem butucul de la ușă. Am reclamat violenţa sexuală, nu am vrut să se afle, dar nu s-a putut. Aveam o relaţie conflictuală, rece, dacă eu nu doream relaţii sexuale, mă forţa. Mă urmărea peste tot unde mă duc, pentru hărţuire, infracţiuni electronice, are acces la toate conturile mele, eu lucrez de pe acele conturi. Am mesaje de ameninţare, că nu o să scap niciodată de el, că va fi umbra mea”, a continuat Adriana.

”Îmi e teamă că mă impinge, mă bate şi vine peste mine în casă, eu în prezent am altă relaţie”, a mai spus fosta soție a lui Prigoană.

”M-a bătut, m-a amenințat cu moartea!”

Scenele de violență de care s-a plâns Adriana Bahmuțeanu sunt departe de a se fi încheiat. ”I-am cerut pârâtului în repetate rânduri să mă lase în pace, o martoră a fost de faţă când m-a bătut acum doi ani. Toate ştiu că imi doream finalizarea relaţiei în mod amiabil.

Pe 9 iulie mă aflam pe geam, pârâtul îmi arăta pumnul şi mi-a spus că nu o să scap niciodată de el. Geamul meu dă chiar la cafenea.

La sfârşitul lunii iunie m-a ameninţat cu moartea, când mama mea i-a cerut să părăsească domiciliul. M-a ameninţat inclusiv de faţă cu poliţia, că o să văd eu ce o să păţesc, că nu o să scap niciodată de el, s-a filmat ameninţarea de poliţişti. Chiar i-am rugat pe poliţişti să consemneze”, a spus Bahmuțeanca.

A mai dezvăluit că artistul grec i-a clonat telefonul și că o urmărea peste tot pe unde se ducea. ”Mi-a clonat telefonul, aveam tracking pe telefon, mă urmărea unde mă duc, avea toate parolele de la email, de la reţelele sociale, inclusiv a vorbit cu tehnicianul de la ziarul unde lucrez, cred că atunci a clonat telefonul. Eu cunoşteam că eram monitorizată, i-am cerut să îmi dea parola, că e infracţiune”, a dezvăluit Bahmu.

”A venit din nou la cafenea pentru a mă urmări. Este modul lui de a acţiona, vine, îşi găseşte de lucru în faţa blocului sau stă la cafenea pentru a vedea ce fac sau dacă intru în casă. M-a ameninţat verbal, l-am văzut de pe geam, m-a ameninţat de la distanţă, mi-a arătat pumnul şi a spus `You will see`. L-a amenințat şi pe partenerul meu de viaţă prin mesaje”, a încheiat seria acuzelor Adriana Bahmuțeanu.

Cu toate acestea, avea să piardă procesul. Nikos Papadopoulosși-a susținut partea lui de adevăr, iar după deliberare, instanța nu a prelungit ordinul de protecție.

Cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti pentru Adriana Bahmuțeanu a fost considerată ca neîntemeiată, mai mult, jurnalista a fost obligată să plătească 1.500 de lei cheltuieli de judecată.

