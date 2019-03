Când credea că nu o observă nimeni, iubita lui Smiley și-a mângâiat burtica! E însărcinată Ginuța?!

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din martie 2017. Cei doi sunt, în continuare, foarte discreți când vine vorba de apariții în public și preferă să-și trăiască povestea de dragoste departe de ochii lumii. Cea mai recentă apariție a fostului ”iepuraș” Playboy va pune însă pe toată lumea pe jar. Și asta pentru că blondina a făcut anumite gesturi care au atras atenția. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care ”detonează” bomba în showbiz… Ginuța, vom avea un nepoțel?! (CITEȘTE ȘI: ROMÂNCELE LUI MAYWEATHER AU FĂCUT ÎNCĂ O VICTIMĂ ÎN DUBAI! AVEM IMAGINI CU ”BRIGADA ORADEA” ȘI SUPERSTARUL…)

Zilele trecute, frumoasa prezentatoare de la Antena 1 a fost întâlnită în zona Pipera din Capitală. Cel mai probabil, ea a mers să își viziteze câțiva prieteni.

Îmbrăcată lejer – cu un tricou neon, o pereche de blugi și cu privirea acoperită de ochelari de soare – Ginuța nu părea să fie chiar în cea mai bună formă. Spunem asta pentru că, în timp ce se îndrepta spre mașina sa, prezentatoarea de la ”Asia Express” s-a ținut cu mâna de abdomen. Gestul Ginei ar putea sugera inclusiv o sarcină. În plus, când credea că nu o observă nimeni, iubita lui Smiley și-a mângâiat burtica.

Gina Pistol: “Pentru copilul meu, îmi doresc ca…”

La finalul anului trecut, Gina Pistol a acordat un interviu, în care a vorbit despre familie şi copii! “Nu am mai primit o scrisoare de foarte mult timp. Am primit şi eu scrisori de dragoste şi mă emoţionam. Mă bucur că fac parte din categoria femeilor care mai sunt încă sensibile. (…) Am avut multe lipsuri în copilărie. Îmi doream foarte tare o bicicletă şi o păpuşă Barbie şi nu puteam să-mi iau atunci. Da, sunt îndrăgostită.

Bărbatul pe care eu mi-l doresc nu ar accepta o iubită-parazit. Am 36 de ani şi de ce nu am bărbat şi copil? Nu pot să povestesc despre fiecare relaţie de ce am plecat şi de ce m-am despărţit. Mă deranjează când oamenii mă subestimează. Ce e al meu, e al meu. Pentru copilul meu, îmi doresc ca părinţii lui să fie oameni echilibraţi”, a spus Gina Pistol.

Gina și Smiley s-au ferit să apară împreună

În urmă cu câteva săptămâni, Gina Pistol și Smiley au ajuns cu aceeași mașină la Berăria H, acolo unde artistul a susținut un concert de zile mari. Cu toate că cei doi s-au ferit să apară împreună, după ce au coborât separat din bolidul de lux cu care au venit la vestitul local de pe malul lacului Herăstrău, pentru a evita să fie fotografiați împreună, Gina și Smiley s-au îndreptat direct către camera artiștilor. Acolo îi așteptau membrii formației cu care Smiley a urcat pe scenă.

