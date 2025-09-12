Cântărețul care a scris cântecul ‘Charlie Kirk mort la 31 de ani’, luat în vizor de fani. Au făcut apel la FBI

Au apărut numeroase speculații în mediul online conform cărora mai mulți utilizatori au descoperit o melodie intitulată „Charlie Kirk Dead al 31”, postată pe Sound Cloud în luna martie 2025, despre care se vehiculează că ar aparține unui muzician din Utah, pe nume Skye Valadez.

În mediul online au început să apară teorii conform cărora această melodie ar fi fost publicată înainte ca activistul Charlie Kirk să fie împușcat mortal în timpul unui discurs susținut la Universitatea Utah Valley. Dar un utilizator a verificat în arhivele internetului linkul url de pe SoundCloud și a descoperit că, de fapt, prima postare a melodiei a fost în martie 2025.

Skye Valadez a scris cântecul ‘Charlie Kirk mort la 31 de ani’

După ce Charlie Kirk a murit, melodia postată de tânărul Skye a fost ștearsă de pe contul său. Pe platforma de muzică menționată anterior au rămas niște piese ce par a fi remixuri făcute de alți artiști tineri care nu împărtășeau opiniile regretatului influencer/activist politic.

După ce au început să circule zvonuri conform cărora piesa este a lui Skye Valadez, contul de Sound Cloud al artistului ar fi indicat, inițial, locația Ogden, Utah. Acest câmp al profilului său a suferit o schimbare ulterioară în mesajul „leave me alone”(lăsați-mă în pace), probabil datorită faptului că internauții l-au întrebat dacă el este făptașul sau a văzut mesajele de pe Reddit și 4Chan în care numele său este asociat cu asasinarea lui Charlie Kirk.

Cu toate acestea, la ora actuală nu există dovezi care să confirme implicarea lui Skye Valadez în acest atac. Artistul nu a făcut nicio declarație publică, a șters tot ce avea pe SoundCloud, iar autoritățile sau familia nu au confirmat vreo legătură cu aceste eveniment tragic. Cu atât mai mult, publicația HT.com subliniază faptul că nu a putut verifica autenticitatea acestor informații.

Pe unele conturi de socializare se spune că Valadez ar fi o persoană de interes în anchetă, însă poliția nu a emis nicio cconfirmare oficială în acest sens. Ancheta este în desfășurare, iar momentan, orice conexiune între artistul Valadez și uciderea lui Charlie Kirk, este la stadiul de speculație.

Toate aceste informații au ieșit acum la suprafață după ce FBI a cerut ajutorul publicului, din momentul în care au eliberat imagini video cu asasinul fugind, pentru a identifica suspectul. Fanii, care par să vadă o reală asemănare între imaginie suspectului si Skye, au cerut autorităților ca această pistă să fie investigată, nu ocolită. Ancheta este în desfășurare.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în timp ce se afla la un eveniment organizat la o universitate din Utah. Activistul a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs. În timpul manifestării, un foc de armă a fost tras în direcția lui, lovindu-l în zona gâtului.

Charlie Kirk avea o relație destul de bună cu Donald Trump, fiind un susținător foarte mare în perioada campaniei electorale. Era unul dintre pietenii apropiați ai lui Trump Jr. Acesta i-a îndemnat pe toți tinerii să îl voteze pe actualul președinte al Americii. Vestea că Charlie Kirk a fost asasinat a fost primită cu mare tristețe de președintele Americii. Acesta a trimis și un mesaj important:

”De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în ţara noastră, şi acest lucru trebuie să înceteze imediat. Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la orice altă formă de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care îi finanţează şi îi susţin”, a declarat Donald Trump, pe Truth Social.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini clare cu asasinul lui Charlie Kirk. Cum arată tânărul care a lăsat 2 copii fără tată