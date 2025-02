Cântărețul Fedez, trădat de mesaje compromițătoare către amantă: soțul Chiarei Ferragni a dus o viață dublă timp de 7 ani! ”Dacă îmi spui să las totul, las totul”

După scandalul „Pandoro” și un divorț tumultuos, Chiara Ferragni se confruntă cu o nouă lovitură: mesaje intime ale fostului soț, Fedez, care trădează o relație secretă cu o altă femeie. „Mi-e dor de tine, abia aștept să te văd din nou… Chiara e la eveniment, mă pot relaxa” – aceste mesaje sunt doar vârful icebergului. Fedez ar fi plănuit întâlniri în secret cu amanta sa în timp ce Chiara era prinsă cu alte activități. După 7 ani de căsnicie și 10 de relație, Chiara află cu durere că a fost înșelată pe toată durata mariajului. Paparazzi susțin că Fedez a suferit mereu din cauza unei alte femei: Angelica Montini, o blondă bogată din Milano. Secretele murdare din spatele „cuplului perfect” ies la iveală!

Nimeni nu este scutit de înșelat, chiar și cuplurile care par perfecte din showbiz trec prin așa ceva. De la Brad Pitt și Angelina Jolie, până la David și Victoria Beckham, cu toții s-au confruntat cu acest flagel. Dacă unii și-au rezolvat problemele și au continuat relația, alții s-au despărțit.

Șocul momentului vine din Italia, acolo unde cunoscutul rapper Fedez, pe numele său real Federico Leonardo Lucia (35 ani), și-a înșelat nevasta timp de șapte ani. În timp ce soția, Chiara Ferragni (37 de ani), este un cunoscut critic și designer de modă, devenit influencer, amanta în vârstă de 28 de ani, Angelica Montini este o stylistă necunoscută care provine dintr-o familie bogată din nordul Italiei. Cuplul Ferragni-Fedez s-au separat la începutul lui 2024, însă nimeni nu anticipa un an mai târziu divorțul.

Se pare că rapperul ar fi avut multe aventuri la activ în timpul relației cu îndrăgita Chiara, pe care aceasta i le-a trecut cu vederea. Însă totul s-a prăbușit atunci când influencerița a intrat sub vizorul fiscului italian.

Motivele care au dus la divorțul dintre Ferragni și Fedez ascund detalii copleșitoare. Rețeta dezastrului: trădare, dragoste neîmpărtășită și o amantă cu tupeu.

Potrivit zvonurilor, rapperul nu ar fi simțit niciodată dragoste autentică pentru fosta lui soție, întrucât inima lui ar fi fost mereu legată de Angelica Montini. Există o captură de ecran a unui sms trimis de Fedez amantei când acesta era la spital pentru a efectua o tomografie.

Fabrizio Corona, o figură cunoscută în lumea mondenă italiană, aruncă bomba asupra cazului, având informații confidențiale.

Mai mult, se pare că Fedez era gelos pe Angelica pentru că aceasta avea iubit, conform stenogramelor apărute în presa italiană.

„De o lună încerc să te fac să înțelegi cât de mult rău mi-a făcut toată această situație. Am avut o relație, l-am înșelat, am fost cu tine. Te-am iubit cu adevărat. În schimb, tu l-ai contactat pe iubitul meu și i-ai spus că vrei să mă întorc la el. De șapte ani aș fi putut să-ți stric căsnicia dacă aș fi vrut. Dar nu am făcut-o. Eu nu vorbesc despre tine, Federico, niciodată cu nimeni. Spre deosebire de tine, care vorbești despre mine cu oameni pe care-i cunoști sau nu”, i-ar fi spus Angelica, atunci când Fedez a acuzat-o de indiscreție, într-o criză de gelozie.

Cu două zile înainte de Festivalul Sanremo, unde Federico Lucia trebuia să performeze, ar fi primit următorul mesaj de la Montini:

Șocul emoțional pentru artist a fost mare, lucru observat și de fani, atunci când rapperul a părut vizibil tulburat pe scenă.

Fedez non è più in se da parecchio tempo, ha fatto molte scelte discutibili e sbagliate nell’ultimo anno, per certi versi non è difendibile, però fa male vederlo ridotto così. Carlo Conti in evidente difficoltà.. Non augurategli il male, sta già male❤️‍🩹 pic.twitter.com/lFV66gbPop

— Tony🎡 (@tblu56) December 19, 2024