Care e cea mai mare pensie din Armată. Cât primește un fost militar

Apariția unor noi date cu privire la pensiile militarilor face ca sistemul de pensii să fie din nou în atenția publicului. Pentru că s-au sesizat diferențe uriașe, oficialii ar putea aduce modificări importante. Un lucru esențial de menționat este că media sumei rămâne cea apropiată de cea națională.

Cât câștigă un fost militar

De curând au apărut noi informații despre pensiile celor care au fost în armată. Acestea sunt îngrijorătoare și asta pentru că diferențele sunt uriașe. Cea mai mică pensie este de 1.486 de lei. Pe de altă parte, cea mai mare pensie din armată ajunge până la 36.932 de lei. În luna ianuarie 2026, erau în total de plată 87.569 de pensii militare.

Anul trecut, suma totală de plată a depășit 5,5 miliarde de lei. De asemenea, pensia medie este în jur de 4.700 de lei, adică puțin peste media națională, estimată la 3.000 de lei. Totodată, situația nu include și pensiile magistraților militari.

Ce spun oficialii

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre măsurile pe care le-ar putea lua pentru a nu mai exista discrepanțe așa de mari. De asemenea, el a explicat că nu vrea să spună cum și de ce s-a ajuns la această situație neplăcută pentru foștii militari.

Trebuie să fim cât se poate de realiști. Fiecare categorie socială care are o anumită situație favorabilă – nu discut din ce motive și cum s-a ajuns la asta sau că e doar în România – nu aplaudă și nu este o mare susținătoare a normalizării situației, a spus el.

În același timp, și ministrul Apărării, Radu Miruță a vorbit despre reformele care ar putea schimba cursul acestei probleme.

Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Și eu, înainte să fiu la Ministerul Apărării, am arătat cum am luptat cu nedreptatea pentru pensiile minerilor și ale energeticienilor care au fost rezolvate pentru o perioadă, între timpul fostul guvern le-a stricat din nou Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micșorez din diferențele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate, a declarat Radu Miruță.

VEZI ȘI: Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro

