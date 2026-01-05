Casa lui JD Vance, atacată la 2 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro! Detalii de ultimă oră

Agenții Serviciului Secret al Statelor Unite au observat în jurul miezului nopții o persoană suspectă în apropierea locuinței din Ohio a vicepreședintelui american J. D. Vance, potrivit relatărilor din presa americană.

Echipa de protecție a alertat imediat poliția locală, iar forțele de ordine sosite la fața locului au constatat că mai multe ferestre ale imobilului prezentau urme de avarii. Incidentul s-a petrecut la două zile după ce SUA l-a capturat pe Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei.

Casa vicepreşedintelui J.D. Vance a fost atacată

Primele informații indică faptul că individul ar fi încercat să forțeze accesul în clădire folosind un ciocan. Suspectul a fost reținut rapid de agenții Serviciului Secret și predat ulterior Departamentului de Poliție din Cincinnati pentru continuarea investigațiilor. În momentul producerii incidentului, Vance și familia sa nu se aflau în Ohio, ci în Washington D.C., astfel că nu au existat victime.

Serviciul Secret, poliția locală și Biroul Procurorului Federal colaborează în prezent pentru stabilirea circumstanțelor exacte și pentru evaluarea eventualelor capete de acuzare.

Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, a confirmat luni incidentul, declarând că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în locuința sa, lovind ferestrele cu un ciocan. Acesta a precizat că familia sa nu era prezentă în acel moment.

„Apreciez urările tuturor cu privire la atacul asupra casei noastre. Din câte știu, un om nebun a încercat să pătrundă în casă lovind cu ciocanul în ferestre. Sunt recunoscător Serviciilor Secrete și poliției din Cincinnati pentru că au reacționat rapid. Nici măcar nu eram acasă, deoarece ne întorsesem deja la Washington. O singură rugăminte pentru mass-media: încercăm să ne protejăm copiii cât mai mult posibil de realitățile acestei vieți de serviciu public. În această lumină, sunt sceptic cu privire la valoarea mediatică a faptului că publică imagini cu casele noastre cu găuri în ferestre”, a transmis J.D. Vance pe platforma X.

Ancheta se află în desfăşurare

Conform unei surse anonime din cadrul forțelor de ordine, autoritățile au deschis o anchetă și au reținut un suspect. Un purtător de cuvânt al Serviciului Secret a declarat pentru postul american că este vorba despre un bărbat adult, neidentificat, acuzat că ar fi „provocat pagube materiale, inclusiv spargerea unui geam din exteriorul unei reședințe personale asociate cu Vance”.

Incidentul s-a produs la scurt timp după miezul nopții de duminică spre luni, ora locală. Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al Serviciului Secret, a precizat că instituția cooperează cu Poliția din Cincinnati și cu Biroul Procurorului Federal pentru stabilirea eventualelor acuzații.

Autoritățile analizează dacă suspectul îl viza în mod direct pe vicepreședinte sau pe membrii familiei acestuia. Potrivit estimărilor preliminare, individul nu a reușit să pătrundă în interiorul locuinței.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru CNN că Vance părăsise locuința înainte ca incidentul să aibă loc. Evenimentul se înscrie într-o serie mai amplă de acte de violență politică îndreptate împotriva unor oficiali americani, relatate în ultimii ani de presa din Statele Unite.

