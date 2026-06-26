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Cât a costat rochia purtată de Valerie Lungu la cererea în căsătorie din Toscana! Prețul inelului de logodnă l-a depășit pe cel al ținutei vedetei

De: Anca Chihaie 26/06/2026 | 11:04
Cât a costat rochia purtată de Valerie Lungu la cererea în căsătorie din Toscana! Prețul inelului de logodnă l-a depășit pe cel al ținutei vedetei
Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă / Sursa foto: Social media
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Cererea în căsătorie dintre Valerie Lungu și Alex Gilka a atras atenția publicului prin decorul spectaculos din Toscana și prin detaliile atent alese ale momentului romantic. Evenimentul a fost organizat într-o zonă izolată, departe de agitația cotidiană, unde atmosfera a fost completată de o cină privată pentru doi și de sunetul unei harpe pe fundal.

Valerie a purtat o rochie lungă, lejeră, în nuanțe crem, asortată cu ținuta lui Alex, care a optat pentru o cămașă în aceeași paletă cromatică și pantaloni albi. Dincolo de emoția evenimentului, fanii au remarcat rochia superbă purtată de Valerie Lungu și inelul de logodnă primit în Toscana de la Alex. Iată cât au costat ambele piese!

Cât a costat rochia pe care a purtat-o Valerie Lungu

Ținuta aleasă de Valerie Lungu pentru momentul cererii în căsătorie este o rochie bej, produs comercializat prin platforma Revolve. Prețul rochiei este de aproximativ 649 de euro, poziționându-se în segmentul de modă premium accesibil, frecvent întâlnit în rândul influencerilor și personalităților publice.

Designul piesei este unul elegant și feminin, construit pe un contrast vizual între partea superioară și cea inferioară: bustul este realizat din dantelă fină, cu detalii delicate și transparente, în timp ce fusta coboară fluid, cu o textură inspirată din satin.

În contextul Toscanei, cu peisajele sale naturale și lumina caldă, rochia a fost percepută ca o extensie firească a decorului, fără elemente stridente, dar cu un impact vizual rafinat.

Cât a costat inelul de logodnă al Valeriei Lungu

Al doilea element care a atras atenția publicului este inelul de logodnă primit de Valerie Lungu, un model asociat cu un design clasic reinterpretat. Potrivit designului, bijuteria ar proveni de la un brand românesc.

Inelul este descris ca fiind realizat din aur de 14K, având ca element central o piatră tip Moissanite oval, completată de detalii tip pave pe montură. Acest tip de design este frecvent ales ca alternativă la diamantele tradiționale, moissanitul fiind apreciat pentru strălucirea intensă și costul semnificativ mai accesibil.

Prețul estimat al inelului este de aproximativ 4.995 lei, ceea ce îl plasează într-o zonă de mijloc a pieței de inele de logodnă: suficient de exclusivist pentru un moment special, dar fără a atinge nivelurile extrem de ridicate ale bijuteriilor cu diamante mari naturale.  Ceea ce nu știm noi este dacă Alex a optat sau nu pentru un inel de 18K, căci dacă ar fi optat acesta ar fi trebuit să plătească în plus 850 de lei, față de prețul inițial.

 

 

Proveniența inelului este ambalajul și interacțiunea din mediul online. Ambii parteneri au publicat pe social media o cutie vișinie specifică brandului, iar firma de bijuterii ar fi urmărit cuplul pe Instagram, interacționând ulterior cu postarea legată de cererea în căsătorie. De asemenea, Valerie Lungu ar fi răspuns comentariului, ceea ce a întărit ipoteza că bijuteria ar proveni chiar din acel atelier românesc.

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